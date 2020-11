VIDEO Tak toto pán premiér už skutočne prehnal: Narážky na priezvisko šéfky výboru a chabý status na záver

BRATISLAVA - Skutočne netrvalo dlho a už tu máme opäť rozohnený konflikt medzi premiérom a niektorými podstatnými členmi liberálnej SaS, ktorá je ale zároveň koaličným partnerom. Vášne opäť rozprúdila diskusia o dofinancovaní Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) s tým, že tie zvyšné, súkromné ostali bokom. Krajčí je neoblomný a Cigániková sa to rozhodla kritizovať, no vzápätí si ju podal premiér Igor Matovič.

Ako hus do piva

„Rozumie sa tomu ako hus do piva a zároveň systematicky robí ťažký lobing finančnej skupine Penta," začal ostro premiér. Ten si stojí za tým, že zámerom kritiky tohto kroku zo strany Cigánikovej je jej "lobing" za súkromné poisťovne, pritom jednu z nich (Dôvera, pozn. red.) vlastní finančná skupina Penta na čele s Jaroslavom Haščákom.

Podľa nej to nie je fér

Šéfka zdravotníckeho výboru NR SR však tvrdí, že VšZP sa nepreukázala práve v schopnom svetle a podobné slová adresovala Krajčímu, podľa ktorej on nie je schopným ministrom zdravotníctva. Bittó Cigániková si navyše myslí, že mať monopol je hrozbou. Dofinancovanie považuje za krok, ktorý otvára cestu unitárnemu systému.

Je to lobista Penty, obvinil ju premiér

Slová o neférovosti dofinancovania len VšZP sa premiéra očividne dotkli viac ako to bolo prípustné a na tlačovke Cigánikovú poriadne vyhrešil. Nie, že by už predtým boli vzťahy medzi týmito dvoma funkcionármi boli nejako extra pozitívne. Poškriepili sa už na téme potratov, ktorú parlament riešil ešte začiatkom jesene.

"Je to žena, ktorá by síce strašne chcela mudrovať do zdravotníctva, ale v živote to neštudovala, nevyzná sa do toho. Bol by som rád, aby nechala pristor odborníkom," konštatoval Matovič na adresu Cigánikovej.

"To je klamstvo, ale ako pani Cigániková zvykne bez problémov súkať klamstvá," reagoval Matovič na postup predkladania zákona. "Takže 5. októbra máme zápis z koaličnej rady. VšZP má myslím stratu 87 miliónov eur a sme sa dohodli, že keďže išlo o stav ku koncu septembra, patrilo by sa tejto dlhodobo "škubanej husi" finančnými skupinami jej pomôcť," myslí si Matovič o dofinancovaní VšZP. Následne dodal, že "tej žene" (Bittó Cigánikovej, pozn. red.) neverí a nepovažuje ju za koaličnú poslankyňu, keďže ani nehlasovala za Programové vyhlásenie vlády. "Neverím jej ani nos medzi očami," opakoval Matovič.

Reakcia prišla večer

Matovičovi Bittó Cigániková odpovedala stručne len večer na sociálnej sieti Facebook statusom.

Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

Keď sa spomenulo priezvisko...

"To je presne Janka Cigániková, ona to má trošku aj v mene," reagoval premiér na otázku novinárov o tom, či je pravda, že Cigániková Matoviča kontaktovala ohľadom nejasnosti stretnutia pred 2 dňami alebo 2 týždňami. Po vyhlásení premiéra sa okamžite začali šíriť dohady o tom, ako to Matovič myslel s priezviskom šéfky výboru a či nejde o rasizmus.

Premiér večer zareagoval výkladovým slovníkom o tom, čo znamená slovo "cigániť". "Niečo pre zlých ľudí, ktorí úmyselne šíria blud, že keď niekomu poviete, že cigáni, tak ste rasista," uviedol Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Na tieto slová premiéra Bittó Cigániková ešte nezareagovala. Podvečer len zareagovala strana SaS na slová premiéra o Richardovi Sulíkovi, ktorý podľa neho nemal čas doteraz rokovať o opatreniach voči pandémii koronavírusu. "Predseda SaS Richard Sulík premiéra niekoľkokrát vyzýval na vecnú a korektnú diskusiu, založenú na faktoch a argumentoch. Zatiaľ bez úspechu," odkazázala SaS.