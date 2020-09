Slovná vojna v koalícii: Matovič zaútočil na Cigánikovú nechutnou vetou o jej mame

Premiér bol hosťom v diskusii Denníka Postoj, kde bol pred túto tému postavený. Jeho reakcia však rezonuje doteraz. "Dať do návrhu zákona, ktorý má zabezpečiť väčšiu ochranu života pozmeňovák o potratovej tabletke mi pripadá jemne povedané absurdné," skonštatoval Matovič v relácii.

Som rád, že mama pani Cigánikovej nevyužila tabletku, povedal premiér

Tu sa však reakcia nekončila. Po odsúdení návrhu Matovič predniesol nahlas svoje celkové dojmy z tejto témy, ktorej sa Cigániková intenzívne venuje. "Na tomto mieste by som povedal, že som veľmi rád, že matka Janky Cigánikovej nevyužila potratovú tabletku a že Janka Cigániková sa mohla narodiť a môže mať dnes aj takéto absurdné nápady, názory," uzavrel túto tému Matovič, pričom aj sám moderátor v tej chvíli na istú chvíľu zamrzol a skonštatoval, že to bola "silná odpoveď".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Reakcia s chladnou hlavou

Predsedníčka výboru si rozhovor pozrela pravdepodobne v ešte ten istý deň, kedy bol zverejnený, no reakcia prišla až neskôr. "Zámerne reagujem až dnes. S chladnou hlavou," uviedla v statuse na sociálnej sieti Facebook Cigániková, kde zdieľala odkaz na svoj blog, kde to Matovičovi spočítala.

Cigánikovej sa v komentároch zastala aj mimoparlamentná politička Simona Petrík zo strany Spolu. "Toto je vrcholná neúcta k ženám a absolútny prejav ignorancie voči tak pokrokovej veci, ako je chemická forma interrupcie. Som bez slov, náš premiér je šovinistický sedlák. Janka Bittó Cigániková, vďaka, že si túto tému priniesla na pôdu parlamentu," adresovala tieto slová Petrík predsedníčke výboru.

Premiéra pravdepodobne aj telefonicky kontaktovala. "Igor Matovič mi napísal aj správu, že si za tým stojí a nevidí na tom nič zlé. A mám ho nechať slobodne vyjadrovať jeho názory," píše v úvode blogu Cigániková. "Toto som si vyslúžila za to, že na pôde parlamentu tlmočím názory popredných kapacít v odbore gynekológia a pôrodníctvo," píše dotknutá šéfka výboru s tým, že práve v stredu organizovala diskusiu na tému interrupcie s dvoma odborníkmi.

Koaličných partnerov z konzervatívneho krídla zvozila aj za to, že nikto z nich na túto diskusiu neprišiel. "Na diskusiu som pozvala samozrejme aj pána ministra Krajčiho a všetkých členov výboru, medzi inými aj pani Záborskú. Táto príležitosť diskutovať ich evidentne nezaujala, nikto z nich neprišiel," píše sklamaná Cigániková. Tá zastáva názor, že interrupcia aj formou tabletky je pre zdravie ženy podstatne menej riziková z hľadiska ďalšieho tehotenstva v budúcnosti ako chirurgický zákrok. "Bez potreby anestézie a zbytočných rizík je to jednoznačne šetrnejšia cesta ako chirurgický zákrok. Tzv. interrupčná tabletka sa v Európe používa vyše 30 rokov a jej zavedenie nemalo za dôsledok zvýšenie interrupcií. Väčšina interrupcií v Európe sa robí práve medikamentóznou formou," uvádza poslankyňa, pričom si pomáha viacerými číslami v tabuľkách.

Nevynechala ani narážky na svoju mamu

Prešla však aj na osobnú nôtu, do ktorej ako prvý vkĺzol premiér Matovič. "Tak dobre, buďme teda osobnejší. Vďaka presahu náboženstva do politiky by dnešné ženy mali rovnako zastarané možnosti ako moja mamina pred skoro 40-timi rokmi, keby sa bývala rozhodla pre interrupciu. Napriek tomu, že vo svete sa desaťročia používa modernejší spôsob a robí sa ním väčšina interrupcií, naše ženy musia podstúpiť dilatáciu a kyretáž, inak povedané fyzický výškrab, miesto aby prehltli tabletku bez fyzického zásahu a utrpenia, pod dohľadom lekára," píše Cigániková.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Štefan Kuffa jej kedysi povedal to isté

"Ak teda legislatíva povoľuje ženám interrupciu ako lekársky zákrok, tak tento má byť vykonávaný čo najbezpečnejšie a najmodernejšími metódami, tak ako káže zákon aj lekárska prísaha. Tak ako káže morálka, zdravý rozum, aj etika. Tak ako to zakazuje premiér Matovič, pani Záborská alebo napríklad aj poslanec Kuffa. Ten mi svojho času v parlamente povedal presne to isté, čo včera Igor Matovič," uzavrela rázne predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR.