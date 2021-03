KOALIČNÁ KRÍZA Matoviča kádruje už aj bývalý minister a ekonóm Mikloš: Komu tým prospejete, pán premiér?

Mikloš nazerá na aktuálnu vládnu krízu.

BRATISLAVA - To, kde sa súčasne nachádza vládna koalícia, je podľa všetkého jedna veľká koaličná kríza. Skladá sa z viacerých nepokojov, no protestujúci SaS a Za ľudí sa zhodnú, že veľa vecí pramení z komunikácie premiéra Igora Matoviča, kvôli ktorej chcú rekonštrukciu vlády. Tej je dokonca otvorená aj Sme rodina Borisa Kollára. Teraz si však "do parády" zobral premiéra aj bývalý minister financií z vlády Ivety Radičovej Ivan Mikloš.