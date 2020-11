KORONAVÍRUS Dobrá správa! Pribudlo menej ako 600 prípadov: Otestovali takmer päťtisíc ľudí

Na Slovensku pribudlo 577 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov. Otestovaných bolo 4 956 vzoriek. V našej krajine sa doteraz urobilo 906 283 ukončených laboratórnych testov, celkový počet pozitívne testovaných osôb formou PCR testov je na čísle 76 072. Hodnota kĺzavého mediánu je 1 962.

Zdroj: korona.gov.sk

Najhoršie je na tom znova Prešov

Pozitívne testovaných bolo 273 mužov a 304 žien. Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji (97), v Bratislavskom (82) a Banskobystrickom kraji (82), nasledoval Trenčiansky kraj (81), Košický kraj (78), Žilinský (59), Trnavský (55) a Nitriansky kraj (43).

Zdroj: korona.gov.sk

Pribudlo 15 úmrtí

Počet úmrtí, žiaľ, narástol o ďalších 15 ľudí, spolu evidujeme na Slovensku 366 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1 807 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1 526 ľudí. Na JIS je 121 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 114 pacientov. Dobrou správou je, že sa vyliečilo ďalších 276 ľudí, spolu ochorenie COVID-19 na Slovensku prekonalo 19 757 osôb.

Zdroj: korona.gov.sk

Zdroj: korona.gov.sk

Koronu chytáme pod krk

K relatívne pozitívnym výsledkom sa na sociálnej sieti vyjadril aj premiér Igor Matovič. "V nedeľu 25.10. bolo identifikovaných 1 312 pozitívnych ľudí na Covid-19 pri vykonaní 6 175 testov. To znamená tzv. pozitiv rate (podiel pozitívnych) 21,2 %. Túto nedeľu 8.11. bolo identifikovaných len 577 pozitívnych ľudí na Covid-19 pri vykonanía 4 956 testov. To znamená tzv. pozitiv rate (podiel pozitívnych) rovnako dramaticky poklesol 11,6 %," napísal premiér.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

"Čo to znamená? Že ste vy všetci - milióny ľudí počas tých víkendových manévrov urobili skvelú prácu. A máte byť prečo na seba hrdí. Áno teraz opäť povstanú kuvici, ktorí najprv robili všetko proti tomu, aby sa takto antigény do boja nasadili... nevyšlo im to... a teraz budú blúzniť o tom, že tak dramatické zlepšenie je výsledkom na týždeň zatvorených obchodov a jemného lockdownu, ktorý na Slovensku máme (hoci to isté v ružovom majú skoro všade a vôbec to nezaberá)," uviedol.

Podľa Matoviča je to nebezpečné konanie, lebo tým chcú odstrašiť rozhodujúcich ľudí od masívneho používania antigénových testov na brzdenie epidémie, "ktoré nevyhnutne potrebujeme, ak chceme opäť snívať o otvorenom divadle, kine, kostoloch, reštikách, školách a posilkách".