Exprezident polície Tibor Gašpar opäť na scéne: VIDEO Podal trestné oznámenie!

Pre médiá to potvrdil samotný Gašpar. "Podával som trestné oznámenie na Bernarda Slobodníka a ďalšie osoby v súvislosti s pripravovanou kriminalizáciou mojej osoby. To je všetko, čo môžem povedať. Nezverejňujem bližšie informácie najmä z dôvodu, že nie som zástancom verejného vyšetrovania," uviedol pre Gašpar.

"K otázkam k vykonávaným úkonom v neverejnom prípravnom konaní sa nebudeme vyjadrovať ani ich komentovať," povedala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Slobodník vypovedal na ÚŠP vo štvrtok, o čom sme informovali. Podľa našich informácií jeho výpoveď mala smerovať k svedectvám obvineného a väzobne stíhaného bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.

Zdroj: TASR

Spomína ho Makó

Ľudovíta Makóa, ktorý vo svojich výpovediach spomína okrem iných aj Bernarda Slobodníka, zadržali v septembri počas akcie BOŽÍ MLYN. Bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy obvinili zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, obmedzovania osobnej slobody a korupcie. Trestné činy, ktoré mu pripisujú majú súvisieť so zločineckým gangom takáčovcov. Makó začal okamžite po zadržaní spolupracovať s políciou a požiadal o status utajeného svedka. Pre jeho výpoveď skončil minulý týždeň v putách šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik.

Kto je Bernard Slobodník?

Šéf Národnej jednotky finančnej polície skončil vo funkcii po piatich rokoch. Na pozícii šéfa mal dvoch nadriadených – Tibora Gašpara aj Milana Lučanského. „Pod jeho vedením finančná polícia napreduje a hovoria za neho výsledky,“ povedal vlani pre denník SME prezident polície Milan Lučanský o Bernardovi Slobodníkovi. Ten do roku 2010 pracoval na okresnom riaditeľstve polície v Leviciach. Dva roky sa angažoval ako člen Smeru-SD v regionálnej politike v Leviciach.

SMER-u dokonca daroval 11-tisíc eur. V roku 2012 sa vrátil do služieb polície. Od roku 2014 riadil Národnú jednotku finančnej polície, ktorá spadá pod Národnú kriminálnu agentúru. Je určená na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších foriem majetkových trestných činov, kde bola spôsobená škoda viac ako 6 638 783 EUR, ktoré spadajú do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu. Národná jednotka finančnej polície sa tiež zaoberá podozreniami z trestných činov, vykazujúcich prvky organizovaného zločinu, so zistením účasti organizovaných a zločineckých skupín alebo zastúpením osôb z prostredia organizovaného zločinu.