Prvá námestníčka generálneho prokurátora Kováčiková má KORONAVÍRUS: Na úrade bola odovzdať agendu

Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. V kancelárii sa následne zastavila odovzdať agendu. Uviedla to hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. Na to, že Kováčiková napriek pozitívnu antigénovému testu išla do práce namiesto do karantény, upozornil Denník N.