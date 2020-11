Voľba špeciálneho prokurátora musí počkať, vyhlásil Kollár: Prednosť dostane výber generáleho

"Podľa zákona o rokovacom poriadku vyhlasuje voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora SR predseda NR SR. Predseda NR SR Boris Kollár v tejto súvislosti deklaroval, že voľbu nového špeciálneho prokurátora vyhlási až vtedy, keď bude zvolený nový generálny prokurátor," uviedla kancelária NR SR. Pripomenula, že podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry je aj generálny prokurátor jedným zo subjektov, ktoré môžu navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora.

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.

Kandidátov na špeciálneho prokurátora môžu navrhovať poslanci NR SR, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV). V zmysle zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa môže špeciálny prokurátor vzdať funkcie písomným oznámením Národnej rade SR. Výkon jeho funkcie v takom prípade zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie parlamentu doručené. Zákon však umožňuje aj skorší zánik funkcie, a to v prípade dohody NR SR a špeciálneho prokurátora.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je poverený riadením NR SR, uviedol, že budú musieť vypísať novú voľbu špeciálneho prokurátora. Termín zatiaľ nestanovili. Podpredseda snemovne Juraj Šeliga (Za ľudí) odhaduje, že voľba špeciálneho prokurátora v parlamente by mohla byť v januári alebo februári 2021. Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) požiadal vedenie parlamentu, aby sa dohodlo na expresnom ukončení funkcie Kováčika. Do podateľne NR SR bolo doručené písomné oznámenie Kováčika o vzdaní sa funkcie 11. novembra. Potvrdil to TASR odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.