KORONAVÍRUS Ministerstvo obrany zatiaľ neuviedlo, aké sú náklady na testovanie

"Všetky náklady, ktoré sú spojené s operáciou Spoločná zodpovednosť, budú známe až po jej ukončení," uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Finančné odmeny pre zdravotníkov by mali byť vyplatené do konca roka prevodom na účet. "Samozrejme, zodpovedné orgány sa budú snažiť, aby to bolo v čo najkrajšom čase od ukončenia celej operácie," dodala hovorkyňa. Samosprávam majú preplácať náklady podobne ako pri voľbách.

Ako priblížilo ministerstvo vnútra, doklady o vynaložených nákladoch súvisiacich s celoplošným testovaním predloží obec či mesto na príslušný okresný úrad, ktorý náklady overí. Úhradu vykoná rezort vnútra po uvoľnení finančných prostriedkov z ministerstva financií.

Pilotná fáza testovania sa uskutočnila 23. až 25. októbra na Orave a v Bardejove. Na celom Slovensku bolo testovanie počas prvého kola v dňoch 30. októbra až 1. novembra. Druhé kolo celoplošného testovania s použitím antigénových testov sa má realizovať najbližší víkend v 45 okresoch.