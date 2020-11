Vodič zo Švedlára šoféroval aj napriek zákazu: Zišiel z cesty, pri kontrole nafúkal

"Muž jazdil aj napriek tomu, že má stále zákaz činnosti viesť motorové vozidlá," informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová. Švedlárčan viedol v sobotu (31. 10.) motorové vozidlo po štátnej ceste v Levočskom okrese v smere od obce Vyšné Repaše na obec Uloža. Do cesty mu mala vbehnúť lesná zver, v dôsledku čoho zišiel s vozidlom do priekopy, kde zapadol. "Policajnou hliadkou bol tento muž okrem iného podrobený aj dychovej skúške s výsledkom 2,3 promile," doplnila Ligdayová s tým, že policajti vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia.