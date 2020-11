Všetko o prvom dni testovania: Milióny testov a desaťtisíce infekčných, v TÝCHTO regiónoch sa ich odhalilo najviac

BRATISLAVA - Na Slovensku otestovali v sobotu (31. 10.), prvý deň celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 2.581.113 ľudí. Infekčných z nich bolo 25.850, teda jedno percento. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Premiér SR Igor Matovič (OĽANO)tento výsledok považuje za dôkaz, že SR ako štát a ako spoločenstvo zodpovedných ľudí funguje.

Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča, ministra vnútra Romana Mikulca a ministra obrany Jaroslava Naďa:

Minister obrany spresnil, že sobotné čísla sú z odberných miest pod gesciou Ozbrojených síl SR. Sobotné testovanie hodnotí ako výborné, aj napriek malým problémom, ktoré označil za zanedbateľné. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) skonštatoval, že polícia doteraz v rámci celoplošného testovania nezaznamenala okrem pár drobných incidentov výraznejšie problémy. "Ľudia sa správali veľmi úctivo. Bez nejakých problémov sa šli testovať," skonštatoval s tým, že verí, že pokojný priebeh testovania bude aj v nedeľu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vyhlásil, že projekt celoplošného testovania sa jednoznačne podaril. Verí, že sa krivku nakazených na ochorenie COVID-19 v SR podarí výrazne sploštiť. Má nádej, že Slovensko zakročilo v posledný čas, keď sa to dalo ešte urobiť. "Toto je niečo, s čím sa Slovensko zapíše do histórie. Ľudia sa dokázali vzoprieť pandémii," skonštatoval šéf rezortu zdravotníctva.

Premiér i jednotliví ministri zároveň vyzvali tých, ktorí sa ešte neboli testovať, aby tak ešte v nedeľu urobili. Odberné miesta sú momentálne podľa ich slov vyťažené menej ako v sobotu a netvoria sa ani dlhé rady.

Naď spresnil, že testovanie počas druhého dňa plošného testovania zabezpečujú tímy na 4782 odberných miestach, k dispozícii je teda 98 percent všetkých plánovaných odberných miest. O testovanie sa stará vyše 46.000 osôb.

Šéf rezortu obrany zároveň informoval, že došlo v malých množstvách k odcudzeniu certifikátov používaných pri celoplošnom testovaní a už evidujú ponuky na ich odpredaj. Naď to označil za hazardovanie so zdravím ľudí a vyhlásil, že každému, kto ich ukradol a obchoduje s nimi, hrozia exemplárne tresty.

Najväčší podiel pozitívnych je na hornej Nitre

Testovanie počas druhého dňa plošného testovania zabezpečujú tímy na 4782 odberných miestach, k dispozícii je teda 98 percent všetkých plánovaných odberných miest. O testovanie sa stará vyše 40.463 osôb. Na tlačovom brífingu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý zároveň oznámil regióny s najväčším podielom pozitívnych prípadov, týkajú sa hlavne severu SR.

Naď informoval, že počas soboty otestovali 2.581.113 ľudí, pozitívnych z nich bolo 25.850, teda približne jedno percento. "V prípade regionálnych porovnaní vyšli niektoré regióny, v ktorých je pozitivita nízka, sú aj také, kde je podiel pozitívne testovaných vyšší," povedal. "Najväčšiu pozitivitu zaevidovali regionálne veliteľstvá operácie v Žiline, Topoľčanoch, Ružomberku a Prešove," povedal Naď.

Podľa informácií Ozbrojených síl (OS) SR na sociálnej sieti je najväčšia pozitivita v okresoch na hornej Nitre, Kysuciach, na severnom Spiši. Výraznejší podiel je celkovo na severe a severovýchode Slovenska, ale aj v regióne Žitného ostrova. Naď spolu s ďalšími členmi vlády požiadal tých, ktorí sa ešte netestovali, aby tak počas nedele urobili. "Na testovacích miestach sa nečaká, prípadne len minimálne," upozornili.

Informoval tiež, že došlo k odcudzeniu menšieho počtu certifikátov, rovnako sa objavili inzeráty ponúkajúce odpredaj certifikátov s negatívnym výsledkom. "Môžem zodpovedne povedať, že v tomto prípade budú padať v prípade vinníkov exemplárne tresty," vyhlásil Naď.

Druhé kolo pretestovania určite bude

Druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) a pripustil, že v pár okresoch by testovanie byť nemuselo. Hovoriť o tom mieni s odborníkmi. Pri druhom kole argumentuje dobrými výsledkami z testovania na Orave a v Bardejove.

"Zatiaľ je vidieť, ako efektívne bolo nasadenie antigénových testov na Orave a v Bardejove. Ak sa tu podarí o viac ako polovicu znížiť počet infikovaných ľudí, je adekvátne mať rovnakú nádej na celom Slovensku," skonštatoval predseda vlády s tým, že ideálne by v rámci Slovenska boli dve kolá. Pripustil však, že možno v jednom či troch okresoch v SR druhé kolo už nebude. "Potrebujeme poctivú diskusiu s epidemiológmi a infektológmi, ktorá sa už v nedeľu začne," deklaruje Matovič.

Premiér zároveň avizoval, že ochranné rúška a iné protipandemické opatrenia ostanú platné aj po celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Naďalej by nemali byť povolené ani hromadné akcie. "Ochranné opatrenia musia byť nasadené, aby sa to nevymklo spod kontroly," vysvetlil. Zdôraznil potrebu dostatočných kapacít na trasovanie. O ďalšom možnom celoplošnom testovaní hovorí ako o jednom z nástrojov, ak by sa situácia s pandémiou opäť zhoršovala.

Matovič zároveň upozornil, že ak by sa celoplošné testovanie realizovalo RT-PCR testom, celkové percento pozitívnych by nebolo ako pri antigénových testoch na úrovni jedného, ale troch percent. "Každý 30. z nás je pozitívny," podotkol s tým, že celoplošné testovanie RT-PCR testami by nedokázala zorganizovať žiadna krajina.

Premiér prosí pozitívne testovaných, aby zostali v karanténe

Premiér Igor Matovič (OĽANO) prosí pozitívne testovaných ľudí, aby aj s rodinou dôsledne dodržali desaťdňovú karanténu. Tiež, aby dali vedieť všetkým, s ktorými boli v kontakte. Ľudí s negatívnymi výsledkami testu vyzýva, aby naďalej dodržiavali opatrenia.

Premiér sa tiež ospravedlnil ľuďom, ktorí nešli na celoplošné testovanie z vlastnej vôle, ale napríklad z hľadiska zamestnania tam boli donútení ísť. Zdôvodnil to však zodpovednosťou voči starým ľudom, chorým či voči zdravotníkom. "Nechceli sme dopustiť, aby nemocnice kľakli na kolená a museli sme zavádzať vojnovú medicínu," vyhlásil.

V nedeľu je funkčných 98 percent odberných miest

