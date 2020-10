KORONAVÍRUS Matovič sľubuje zdravotníkom novú odmenu: Predsedu SLK Kollára nazval vlastizradcom!

Na jednom odbernom mieste by mali byť podľa Matoviča dvaja zdravotníci. Na jedno odberné miesto sa počíta s 1000 testami. Ak bude zdravotník v regióne, kde bude nula percent pozitívnych, tak zarobí 700 eur. "Za jeden deň 100 eur, za druhý deň 100 a plus mimoriadny príspevok 500 eur," priblížil predseda vlády.

Suma sa teda bude odvíjať od toho, koľko percent pozitívnych bude v danom okrese, a či budú odbery robiť dvaja zdravotníci. Matovič podotkol, že ak by v niektorých regiónoch boli štyri percentá ľudí pozitívne otestovaných, zdravotník si za dva dni zarobí 1100 eur. Predseda vlády očakáva, že priemer pozitívnych ľudí na ochorenie COVID-19 by mal byť na Slovensku okolo dvoch percent. Odmenu by zdravotníci mohli vidieť v decembri na novembrovej výplate, myslí si Matovič.

"Štát nikdy neplatil zamestnancom, pracujúcim pre štát, tak mimoriadne motivačne. Na druhej strane nikdy zamestnanci toľko neriskovali a nikdy sme nemali taký obrovský protivietor od ľudí, od ktorých sme očakávali pomoc," podotkol Matovič. Zároveň dodal, aby ľudia zdravotníkom tieto odmeny nezávideli, pretože oni budú zachraňovať životy ľudí.

Matovič tvrdí, že po tom, čo prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár povedal, že nový koronavírus je len chrípka a plošné testovanie nepodporuje, sa z databázy zdravotníkov odhlásili zdravotníci. Premiéra mrzí, že s ním na tlačovej konferencii nestáli aj predstavitelia všetkých politických strán a prezidentka a nevyjadrili podporu plošnému testovaniu.

Ostré slová premiéra prezidentovi komory

Premiér počas tlačovej konferencie reagoval aj na slová prezidenta Slovenskej lekárskej komory Mariana Kollára. Ten na tlačovej konferencii vyhlásil, že sa na zasadnutí Ústredného krízového štábu o celoplošnom testovaní nehlasovalo.

"Ako mám veriť premiérovi, ako mám veriť ministrovi Naďovi, že všetci hlasovali za, keď sa nehlasovalo? O tomto vôbec nepadlo žiadne hlasovanie. Tam sa nehlasuje. Tam sa len hovorí, hovorí a vy sa dozviete na druhý deň, čo sa príjme. Keby som takto viedol komoru, už dávno nie som prezidentom Slovenskej lekárskej komory. Preto som nemohol hlasovať za ani proti, pretože sa nehlasovalo," uviedol Kollár.

Premiér v reakcii označil slová prezidenta komory za "hodné Kotlebovca". "Pán prezident Slovenskej lekárskej komory bohužiaľ, klame. Bolo prítomných 57 ľudí na zasadnutí ústredného krízového štábu, riadne sa hlasovalo o tomto návrhu, pán prezident bol prítomný v sále a nehlasoval proti. Klamať v takto zásadnej veci, je nehodné prezidenta Slovenskej lekárskej komory. Dehonestovať rozhodnutia, ktoré sa prijali na pandemickej komisii, ústrednom krízovom štábe naozaj nie je hodné prezidenta Slovenskej lekárskej komory. To nie je hodné radového lekára. To je hodné tak možno nejakého fašištu, alebo Kotlebovca," uviedol premiér Matovič.

Prezidenta komory označil za vlastizradcu. "Šíriť bludy o tom, že o plošnom testovaní sa na ústrednom krízovom štábe nehlasovalo, je absolútne dno. V tejto chvíli je to doslova sabotáž a vlastizrada," dodal.