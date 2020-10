Súd rozhodol: Kováčik ide do väzby! Nepomohol ani zúfalý pokus manželky, Pakši sa rozhodol vypovedať

Dušan Kováčik bude stíhaný väzobne. Včera vo večerných hodinách o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd. Špeciálny prokurátor je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z prijímania úplatku a z ďalších skutkov. Väzobne bude stíhaný aj Norbert Pakši. Ten sa však voči rozhodnutiu súdu neodvolal. Rozhodol sa spolupracovať podobne, ako Ľudovít Makó.

Kováčik ide do väzby

"Sudkyňa pre prípravné konanie ŠTS rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb — D. K. a N. P., ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné. Dôvodom väzby je u obvineného D. K. obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Dôvodom väzby u obvineného N. P. je obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková, kolúzna a preventívna väzba," objasnila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Na rozhodnutie súdu reaguje obhajca Dušana Kováčika

Súd podľa nej neprijal peňažnú záruku ponúknutú manželkou obvineného Kováčika a ani jeho písomný sľub. "Sudkyňa ŠTS súčasne rozhodla, že ani u jedného z obvinených nie je možné dosiahnuť účel väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka," povedala ďalej Kudjáková. Kováčik podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

"Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla tak, že Dušana K. vzala do väzby z dôvodu kolúzneho, ako i preventívneho. Proti všetkým výrokom tohto rozhodnutia sme podali sťažnosť. Čo sa týka okolností týkajúcich sa obsahu výpovede môjho klienta, k týmto sa nebudem vyjadrovať. Vyjadril sa ku skutkom, to je všetko, čo k tomu poviem," povedal Erik Magál, obhajca Dušana Kováčika. Výsluch špeciálneho prokurátora trval od 11-tej do neskorých večerných hodín.

Pakši bude spolupracovať

Sobotné rozhodnutie o vzatí do väzby je u obvineného Norberta Pakšiho právoplatné. "Nepodali sme sťažnosť," uviedol jeho obhajca Ivan Kochanský. Vysoký policajný funkcionár sa k obvineniam priznal a chce spolupracovať s políciou. "Klient sa priznal. Myslím že bude spolupracovať. My sa vyjadrujeme a vyjadrovali sme sa doposiaľ len k tým skutkom, pre ktoré bolo vznesené obvinenie," dodal obhajca. Kochanský ďalej povedal, že sa dohodne s klientom, ako bude ďalej postupovať v prípade poskytnutia záruk, a teda nahradenia väzby obmedzeniami. Nevyjadril sa, či Pakši bude usvedčovať ďalšie osoby.

Veľká vďaka vyšetrovateľom

"Pokiaľ ide o bližšie konkrétnosti, k tomu sa nebudem vyjadrovať, nakoľko prebieha vyšetrovanie a budú aktívne vykonávané ďalšie procesné úkony. Ako som spomenul, vyšetrovanie bude ďalej pokračovať, budú vypočúvaní ďalší svedkovia, čiže určite by som nechcel zmariť tento priebeh ďalšieho vyšetrovania. Počas tohto týždňa boli medializované viaceré informácie z rôznych strán a k tomu by som sa možno chcel vyjadriť, že polícia v tomto prípade, teda vyšetrovatelia a rovnako aj prokurátor, postupoval výlučne na základe dôkazov v súlade so zákonom a bez akéhokoľvek tlaku či už mediálneho, politického alebo akéhokoľvek," zdôraznil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Vyjadrenie prokurátora ÚŠP

"Chcel by som vyjadriť veľké ocenenie vyšetrovateľom, ktorí na tomto pracovali, nakoľko odviedli kus dobrej a poctivej práce a pokiaľ sa bude v takejto dobrej práci pokračovať ďalej a táto práca bude podporovaná aj zo strany nadriadených, určite sa dostavia ďalšie výsledky v podobe stíhania ďalšej závažnej trestnej činnosti," dodal.

Kováčik mal mariť vyšetrovanie vraždy vyšetrovateľa NAKA

Podľa Denníka N podozrenia voči Dušanovi Kováčikovi sa netýkajú len kauzy bratislavskej zločineckej skupiny takáčovcov. Bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, v súčasnosti právoplatne väzobne stíhaného, podozrievajú, že spolu s ďalšími osobami pripravoval vraždu vyšetrovateľa NAKA. Kováčik je obvinený aj z toho, že mu pomáhal mariť toto vyšetrovanie.

Vyjadrenie hovorkyne ŠTS

Pakšimu zrušili poverenie na výkon riadiacej funkcie

Nadriadený vysokého policajného funkcionára Pakšiho, ktorý sa priznal k viacerým závažným skutkom, z ktorých je obvinený, zrušil jeho dočasné poverenie výkonom riadiacej funkcie. Informoval o tom dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Ten zároveň víta jeho vyhlásenie o vine a rozhodnutie spolupracovať. Do budúcna chce podobným nežiaducim javom v polícii zabrániť. Stanovisko dočasného policajného prezidenta poskytol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

"Nadriadený s personálnou právomocou policajta neodkladne zrušil jeho dočasné poverenie výkonom riadiacej funkcie. Toto rozhodnutie mu bolo zákonným spôsobom už oznámené. Ďalší postup bude realizovaný v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru," uviedol Kovařík. Zdôraznil, že v polícii budú dôsledne presadzovať také pravidlá, ktoré podobným nežiaducim javom v zbore v budúcnosti zabránia. "Tí, ktorí sa nestotožnili s naším heslom 'Pomáhať a chrániť', nemajú v Policajnom zbore čo hľadať," podotkol Kovařík.

Nedotknuteľných chránila silná sieť

Podľa šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej až sem doviedla Slovensko vláda starého a nového Smeru. "Stíhanie špeciálneho prokurátora je vizitkou toho, ako bola riadená spravodlivosť na Slovensku. Ukazuje sa, že prokuratúra ani polícia nestíhala a nevyšetrovala, pretože nedotknuteľných mala chrániť silná sieť tých, ktorí mali právo a spravodlivosť strážiť," uviedla v stanovisku Remišová a vymenovala doterajšie kauzy. Podľa nej spravodlivosť riadili Kočner, Bödör, Jankovská, Makó, Bašternák, „Bödörovi“ policajti na NAKE, Kožuch na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Kičura v správe štátnych hmotných rezerv a ďalší.

"Zároveň sa dozvedáme stále nové podozrenia, ktoré naznačujú fungujúcu a navzájom prepojenú sieť zločinu na najvyššej úrovni. Slovensko stojí pred kľúčovým obdobím, v ktorom sa rozhodne o smerovaní spravodlivosti v ďalších rokoch," napísala s tým, že dôležitou je voľba nového generálneho prokurátora, ktorý má bať charakterný a odborne zdatný. Dôležitým je aj transparentný systém súdov a prokuratúry a nespochybniteľný policajný prezident. Dodala, že strana Za ľudí vstúpila do koalície práve preto, aby mafia prestala ovládať štát. "Urobíme všetko pre to, aby sa už nikdy nediali veci, aké sme zažili za posledných 12 rokov vlády nového a starého Smeru. Už sme s očistou Slovenska začali – v justícii, v eurofondoch, v štátnom IT," dodala Remišová.

Ficov "vykosťovač spravodlivosti" skončil vo väzbe

Ku Kováčikovi sa vyjadrilo aj koaličné hnutie OĽaNO. "Robert Fico a Peter Pellegrini tolerovaním tohto človeka v kľúčovej funkcii spravili zo Slovenska raj mafie. Niečo takéto je snáď možné len v krajinách tretieho sveta," hovorí predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. "Možno sa ešte dočkáme toho, že mu Fico poďakuje za "dobre odvedenú prácu", ako jeho straníckej kolegyni Monike Jankovskej, ktorá je podozrivá z toho, že bola jednou z ústredných postáv justičnej mafie na Slovensku," vyhlásil predseda parlamentného pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa.

"Dlhodobo sme vedeli, že Kováčik je chránencom Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorého úlohou bolo prikrývať závažné kauzy ekonomickej kriminality. Nič nás však nemohlo pripraviť na to, že tento človek je podozrivý aj z toho, že mal mariť vyšetrovanie prípravy vraždy elitného policajta," dodal Juraj Krúpa.

Šipoš uviedol, že v OĽaNO rešpektujú prezumpciu neviny, avšak medializované zistenia sú tak závažné, že otriasajú samotnými základmi právneho štátu. "A ja sa pýtam, akú motiváciu má Robert Fico, aby verejne Kováčika obhajoval aj v čase, kedy sedí vo väzbe s vážnymi obvineniami na krku? Je pokojne možné, že dôvodom je strach, aby sa jeho špeciálnemu prokurátorovi nerozviazal jazyk," uviedol.

Oboch zadržali a obvinili minulý týždeň

Pakšiho a Kováčika zadržala NAKA vo štvrtok ráno (22.10.). Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková ešte v ten istý deň rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora. Následne v piatok 20 prokurátorov z 29-tich prokurátorov ÚŠP vyzvalo Kováčika, aby sa okamžite vzdal svojej funkcie. Svojím vyhlásením pripojila aj Rada prokurátorov SR a neskôr aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie dvojice v sobotu v skorých ranných hodinách. Informovala o tom hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby na dve obvinené osoby, D.K. a N.P., pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné. V prípade osoby D.K. prokurátor návrh na väzbu podal pre konštatovanie naplnenia dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby. U obvineného N.P. sa návrh na väzbu podal pre všetky dôvody väzby," vysvetlila hovorkyňa.

V nedeľu od deviatej ráno vypočúvali Pakšiho. Kováčika vypočúvali v nedeľu od jedenástej a večer rozhodli, že bude väzobne stíhaný. Napoludnie sa v budove súdu objavila aj jeho manželka, ktorá využila zákonné právo a možnosť ponúknuť súdu kauciu na jeho prepustenie z väzby. V budove súdu strávila necelé štyri hodiny. Rozhodovanie, výsluch dvojice obvinených, ako aj všetky podobné väzobné úkony v prípravnom konaní boli neverejné.