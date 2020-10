KORONAVÍRUS Veľká kritika oravského záchranára, nedostatočne dezinfikujete priestory! Minister to odmieta

BRATISLAVA - Tento víkend sa na Orave a v Bardejove koná pilotné plošné testovanie, do ktorého sú zapojené tisícky zdravotníkov a vojakov. Dobrovoľný záchranár Igor Janckulík v piatok prekvapivo upozornil na údajný problém s dezinfekciou odberových miest. Podľa neho sa pri nej používa zastaralá technika. Ministerstvo kritiku odmieta.

Igor Janckulík včera na svojom Facebooku zverejnil informácie, podľa ktorých ozbrojené sily nedisponujú dostatočnými dezinfekčnými zariadeniami a prostriedkami. Z toho dôvodu má preto obavy, že ľudia na odbery chodia do nedostatočne dezinfikovaných priestorov. "Poslať vojakov na dezinfekciu odberových miest s takouto technikou? Aj z toho dôvodu nás žiadajú starostovia o dezinfekciu priestorov. Pomáhame radi a zadarmo. Vojaci síce v rámci svojich možností robia maximum, ale bez adekvátnej techniky je to nereálne," píše spoluzakladateľ Oravského záchranného systému.

Pán minister obrany Naď, sme v 21 storočí. Poslať vojakov na dezinfekciu odberných miest s takouto technikou??? Aj... Posted by Igor Janckulík on Saturday, 24 October 2020

Podľa ministra obrany ide Janckulíkovi len o sebaprezentáciu

V súvislosti s obvineniami sme oslovili rezort obrany. Podľa ministra Jaroslava Naďa prebieha dezinfekcia odberových miest v súlade s hygienickými normami. "Oceňujem všestrannosť pána Janckulíka, ktorý sa v snahe dostať sa do médií dokáže odborne vyjadriť dokonca aj k chemickému zloženiu dezinfekčných prostriedkov. Nielen predstavitelia ústrednej a miestnej štátnej správy zodpovední za organizáciu pretestovania, ale aj viacerí predstavitelia samospráv, ktorých som stretol počas návštevy Oravy, mi potvrdili, že by oveľa viac ocenili jeho konkrétnu pomoc, ako neustálu nekonštruktívnu snahu o sebaprezentáciu v médiách v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC," uviedol pre Topky. Naď doplnil, dezinfekcia, ktorú vojaci používajú, je zabezpečovaná špecialistami práporu RCHBO v Rožňave.

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Na reakciu rezortu zdravotníctva k tejto téme stále čakáme.