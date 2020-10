KORONAVÍRUS Smer hovorí o potrebe širokého konsenzu: O testovaní chce diskutovať v parlamente

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD podporuje opatrenia v boji proti pandémii, no opakuje, že opatrenia musia byť vydiskutované a musia ich podporovať experti. Ak má byť na potrebe celoplošného testovania široký konsenzus, musí sa o ňom podľa Smeru-SD diskutovať v Národnej rade SR. Preto šéf strany Robert Fico opätovne navrhol, aby na rokovanie aktuálnej schôdze parlamentu prišiel poverený člen vlády informovať o detailoch plánu na celoplošné testovanie obyvateľstva. Poslanci mu návrh zamietli. Koalícia avizovala, že do parlamentu má prísť premiér Igor Matovič, no nekonkretizovala, kedy.

"Ak to bude odobrené expertami, potom sa môžeme k takémuto projektu postaviť pozitívne, ale platí, že nemôžeme podporovať projekty, ktoré budú sprevádzané sankciami, naráža to na obrovské množstvo ústavnoprávnych otázok " reagoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Občan musí byť podľa neho informovaný, aby sa vedel rozhodnúť, či ísť na testovanie. Ak je testovanie dobrovoľné, nemôže sa podľa Fica podmieňovať sankciami. Ústava SR to podľa neho neumožňuje.

Podľa Fica by možno pomohlo, ak by v pléne Národnej rady SR vystúpili odborníci z radov Úradu verejného zdravotníctva SR či armády, aby poslancom vysvetlili, čo sa ide diať a tí mohli ďalej informovať svojich voličov.

Ako samosprávy chceme pomôcť, no čas sa kráti

Mestá i obce sú podľa primátora Hlohovca a podpredsedu koaličnej strany Za ľudí Miroslava Kollára pripravené pomôcť, no čas sa kráti. „To len, ak by mal niekto ambíciu sa vyhovárať na samosprávy,“ napísal na sociálnej sieti v súvislosti so zabezpečením plošného testovania na nový koronavírus. Uvádza zároveň, že do začiatku stredajšieho predpoludnia ho nikto v súvislosti s organizáciou a logistikou testovania nekontaktoval.

„Máme len sprostredkované informácie – z premiérových tlačoviek, z webu ministerstva obrany, od iných primátorov, ktorí už stretnutia s armádou absolvovali, akurát informácie poskytnuté v pondelok (19. 10.) nesedia celkom s informáciami poskytnutými v utorok (20. 10.),“ píše Kollár.

„Preto čakáme na toho ,nášho' plukovníka. Nech spustíme akciu na základe naozaj relevantných pokynov,“ zdôraznil s vierou, že primátori a starostovia dostanú odpovede na všetky otázky, ktoré sformulovali spolu s ďalšími primátormi a týkajú sa organizovania pretestovania. „Som o tom presvedčený, pretože tieto otázky dostáva velenie celej operácie od nás priebežne,“ dodal Kollár.

Testovanie má byť dobrovoľné

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér Igor Matovič zároveň však hovorí o povinnej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia. Testovanie sa nemá týkať všetkých, majú platiť výnimky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si však, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť testovania je podľa Čaputovej stále v rovine úvah a hľadania súladu ústavného riešenia.

Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.