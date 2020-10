Dôležitá úloha pre ministra dopravy: Doležal má zistiť kapacity hotelov pre pozitívne testovaných

BRATISLAVA – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) dostal od vlády úlohu osloviť Zväz hotelov a reštaurácií a zistiť, aké sú voľné kapacity hotelov pre prípadnú dobrovoľnú karanténu pozitívne testovaných občanov. Rezort už začal úlohu riešiť a vo štvrtok by mal mať potrebné informácie. Šéf rezortu dopravy to povedal na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.

Hotelieri sú podľa Doležala ochotní poskytnúť voľné kapacity. Keďže však ide o ubytovanie pre nakazených občanov, musel by byť v zariadeniach zabezpečený špeciálny režim doručovania stravy a hotel by sa stal karanténnym miestom. To však vylučuje, aby boli v týchto hoteloch ubytovaní bežní klienti. Pozitívne testovaní by podľa ministra mali mať jasné inštrukcie, čo majú ďalej robiť a kde ísť, pokiaľ nechcú z akéhokoľvek dôvodu zostať doma.

Doležal zároveň rokoval s ministrom obrany o tom, ako môže rezort dopravy prostredníctvom vlakovej dopravy či Slovenskej pošty pomôcť s informovaním verejnosti o plošnom testovaní na ochorenie COVID-19.