KORONAVÍRUS Na celoplošné testovanie reagujú politické osobnosti: Podľa Bihariovej Matovič ľudí desí

Predsedníčka progresívcov je z pravidiel zdesená

Spôsob, akým chce vláda pristúpiť k celoplošnému testovaniu je líderke Progresívneho Slovenska Irene Bihariovej úplne proti srsti. "Je proti všetkej logike, prečo štát núti do domácej karantény osoby, ktoré odmietnu testovanie. Ako k tomu tí ľudia prídu? Ako budú kompenzované straty občanom, ktorí kvôli karanténe nebudú môcť ísť do práce alebo ak ako živnostníci budú musieť zrušiť zákazky?" pýta sa Bihariová.

"Nie je akceptovateľné, aby sa takáto operácia uskutočnila bez toho, aby do jej príprav (pred jej zverejnením) vstúpili samosprávy. Veď sú to oni, kto bude musieť zabezpečovať miestnosti. Ak sa pri odbere potvrdí pozitívny človek, pripravil samosprávy niekto na to, čo majú robiť?" kladie ďalšiu otázku Bihariová vo svojom statuse.

"Ako majú občania dôverovať v premyslenosť plánu, keď až po jeho ohlásení ideme hľadať kapacity na jeho realizáciu? Ľudia sa právom zneistene pýtajú, ako ich nájdeme, zaškolíme, a zároveň tým neohrozíme chod nemocníc a ambulancií, a to celé do 10 dní?" pýta sa šokovaná Bihariová.

Pellegrini čaká na odpovede

Líder strany Hlas-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini čaká na zodpovedanie viacerých otázok v súvislosti s plošným testovaním na COVID-19. Chýbajú podľa neho odpovede na otázky, ako bude zabezpečená ochrana ľudí pred šírením nákazy na odberných miestach.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nezaradený poslanec Richard Raši doplnil, že pri plošnom testovaní sa musia používať testy na to vhodné. Rovnako podľa neho musí byť zachovaná bezpečnosť testovaných a tiež zdravotníkov a testujúcich. Ľudia podľa neho musia mať istotu, že sa na odbernom mieste nenakazia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Pellegriniho treba počkať aj na výsledky Bezpečnostnej rady SR, či budú tieto pochybnosti odstránené. "Keby som mal teraz bez prípravy povedať niečo svojim rodičom, 70-ročným, určite im odporučím, aby ostali doma a nemotali sa po miestnosti, kde predtým bolo desať, možno dvadsať nakazených," skonštatoval. Obáva sa o bezpečnosť počas akcie. Chýbajú podľa neho odpovede, napríklad na otázky, či sa pri odhalení pozitívneho človeka miestnosť dekontaminuje, či si zdravotníci vymenia obleky, či je dostatok oblekov aj materiálu, či sa nenakazia ľudia pri čakaní na test alebo na jeho výsledky. Obáva sa i možnej nákazy zdravotníkov.

Líder Hlasu má k testovaniu svoj postoj

Na otázku, či sa pôjde dať otestovať, Pellegrini odpovedal tým, že sa bude určite správať zodpovedne. "Buď sa budem musieť izolovať, aby som nikoho neohrozil a správal sa zodpovedne, alebo, ak nebudem môcť urobiť túto aktivitu, budem sa musieť otestovať, aby som mohol s čistým svedomím vojsť medzi ľudí a robiť si svoju prácu," uviedol.

V súvislosti s antigénovými testami, ktoré sa majú pri akcii použiť, Raši podotkol, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj odborníci hovoria, že tento nie je určený na plošné tetovanie. Poukázal na materiál vydaný WHO, ktorý o týchto testoch hovorí ako o vhodných pre symptomatických a nie asymptomatických ľudí. Dodal, že chýbajú základné odpovede na odborné otázky pri zachovaní bezpečnosti na odberných miestach. Obáva sa tiež nákazy zdravotníkov. V takom prípade by podľa neho bol ohrozený celý zdravotný systém.

Na výzvu ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho (OĽANO), aby sa zdravotníci zapojili a pomohli, reagoval tým, že nejde o žiadne gesto. Myslí si, že minister nemá zorganizovaných žiadnych zdravotníkov, preto teraz všetkých žiada, aby sa pridali. "Ideme do akcie, ktorá je viazaná na zdravotníkov a my ich nemáme," podotkol s tým, že ich bude treba zaškoliť a poukázal aj na nedostatky personálu vo viacerých nemocniciach.

SNS je rázne proti

Mimoparlamentná strana SNS je proti povinnému plošnému testovaniu v súvislosti s novým koronavírusom. Taktiež chce vedieť, ako sa bude so vzorkami po testovaní nakladať a kde vzorky skončia. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Predseda SNS Andrej Danko pripomína, že Slovensko je demokratický štát a ľuďom by sa plošné testovanie nemalo prikazovať. "Rešpektujem, ak bude toto vyšetrenie grátis a bude dobrovoľné. Nech sa sami občania rozhodnú, či sa dajú otestovať," podotkol Danko. Poukazuje aj na to, že do malých volebných miestností budú chodiť stovky ľudí a môžu sa práve tam nakaziť.

To, čo sa bude ďalej robiť so vzorkami otestovaných, je podľa Danka potrebné jasne povedať. "Snáď tieto vzorky s ich DNA potom nebudete odovzdávať nejakým farmaceutickým firmám. Chceme vedieť, ako bude s nimi nakladané a kde tieto vzorky skončia," poznamenal.

Hlina sa pôjde pozrieť na Oravu

Bývalý predseda KDH Alojz Hlina sa osobne chce prísť pozrieť do svojho rodiska na Oravu. "Ani Honkong, ktorý je osobitnou správnou oblasťou Číny, si nedovolil urobiť povinné plošné testovanie. Ak Matovič urobí také metapovinné testovanie, tak pôjdem cez víkend na Oravu a sám na vlastnej koži si vyskúšam, ako to ľudia vnímajú. Ľudí som sa nikdy nebál. Oravu mám prejdenú celú," vyjadril sa Hlina.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Na Orave však bude mať iný zámer. "Za prísnych epidmiologických opatrení tam budem zbierať podpisy pod petíciu: Spoločná transparentnosť. Podpisom ľudia podporia to, aby rodina I.Matoviča preukázala, ako nadobudla zmenky spoločnosti Arca investments. Bude to taká skúška, chcem vidieť, ako budú ľudia reagovať. Ak dobre, tak na ďalší týždeň pripravíme akciu vo väčšom rozsahu a aj s iným obsahom. Chcel som sa ísť nechať testovať. Nechám sa otestovať, ale nikdy som sa nikým nenechal vydierať. A skúšali to na mňa viacerí," uzavrel Hlina.

Fico chce načúvať odborníkom

Predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica zaujíma pri celoplošnom testovaní na nový koronavírus názor odborníkov. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti ako reakciu na vyhlásenie predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), že sa na Slovensku uskutoční celoplošné testovanie.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Ja naozaj nepotrebujem na to nejaké vyhlásenie Matoviča alebo nejaké vydieranie, aby som išiel na testovanie. Ak sa rozhodnú experti a odborníci, že to je dobrý krok, tak to urobme, ale vyprosujem si, aby nás Igor Matovič vydieral," uviedol Fico. Tvrdí, že Matoviča nikto v krajine už neberie vážne. "Takto spájať testovanie celej krajiny s 'nebožiakom' politikom je neakceptovateľné a smutné. Mňa zaujíma názor odborníkov. Ak povedia, že áno, poďme do toho," dodal Fico.