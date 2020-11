KORONAVÍRUS Podľa premiéra nezažívame tvrdý lockdown: Hlina a Dubéci nesúhlasia, DÁTA sú nekompromisné!

"Ak budeme snívať o voľnejšom živote, tak budeme musieť k tomu nejaký silný úder urobiť. To si myslím, že bude celospoločenská diskusia ďalšie dni, aby sme sa rozhodli, ktorou cestou pôjdeme, či použijeme lockdown, alebo použijeme za pár týždňov znova celoplošné pretestovanie," povedal premiér Igor Matovič vo víkendovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Ten donedávna hrozil aj tvrdým lockdownom, ktorého príklad ukazoval na Izraeli a testovanie nazval poslednou záchrannou brzdou.

Lockdown už je

Podľa mimoparlamentného politika Progresívneho Slovenska Martina Dubéciho tu už ale tvrdý lockdown dávno máme. "Napočúvali sme sa o tom, ako je náš lockdown najmäkší. No nie je. Zároveň viedol aj k spomaleniu mobility, ktorá sa opäť prebúdza," píše v statuse Dubéci, ktorý zároveň svoje tvrdenie podporuje grafmi o tom, že uzávierky škôl, pracovných miest či iných objektov je u nás najintenzívnejšie, dokonca tvrdšie ako v Česku.

Priskoré ohňostroje kvôli testovaniu

Podľa Dubéciho je preto priskoro "oslavovať" nízke čísla kvôli plošnému testovaniu. "K tomu dávať ohňostroje o tom, ako testovanie prinieslo svoje ovocie je tiež (minimálne) priskoro. Ak to robíte grafmi, za ktoré by sa nehanbili ani na trolliej farme v Petrohrade, tak to hovorí celkom dosť," dodal sarkasticky Dubéci.

Podľa Hlinu máme najtvrdší lockdown v Európe

Podobný názor zdieľa aj bývalý šéf KDH Alojz Hlina. "Máme jeden z najtvrdších a budeme mať asi aj jeden z najdlhších lockdownov v Európe. Prví sme zavreli školy, kultúru, šport. Medzi prvými ( s Českom a Holandskom) sme zavreli veľkú časť služieb (gastro). Vyzerá to tak, že ako prví a jeden z mála štátov sme zakázali verejné náboženské obrady," myslí si Hlina.

Nebol to lacný špás, bola to atómovka

Hlina navyše plošné testovanie nazval experimentom, ktorého cena je privysoká. "Experiment plošného testovania nás v nákladoch bude stáť asi toľko, koľko je ročný rozpočet nášho Ministerstva zahraničných vecí alebo polovica ročného rozpočtu Ministerstva kultúry SR," zhodnotil Hlina.

Okrem "My tu už máme lockdown, teraz sme ešte použili aj atómovú bombu, no stále sme vo veľkých problémoch. Nič neotvárame, nič nezmierňujeme, deti stále nechodia do školy. Tak kde je ten geniálny výsledok? Verím, že to zvládneme, ale zvládneme to vďaka tomu, že budeme mať jeden z najdlhších a najtvrdších lockdownov a vďaka zodpovednosti našich občanov," uzavrel Hlina.