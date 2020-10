Ministerstvo obrany má pripravené plány: Jedným z nich je Izolátor s poľnou nemocnicou v Lešti

V piatok to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Informovala o tom hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Ako šéf rezortu priblížil, Ozbrojené sily SR pomáhajú intenzívne priamo v teréne aj v piatok. Aktuálne je na plnenie rôznych potrebných úloh nasadených celkovo 567 profesionálnych vojakov v 28 nemocniciach, 31 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a 19 mobilných odberových miestach po celom Slovensku. Rezortná Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku má po reprofilizácii pre pacientov s ochorením COVID-19 vyhradených 106 lôžok, pričom takmer 50 z nich je ešte voľných.

"Ak by sa situácia rapídne zhoršovala a došlo k naplneniu aj tejto nemocnice, budeme siahať na ďalšie naše kapacity," povedal Naď. V tejto súvislosti informoval, že Ozbrojené sily SR disponujú približne 450 zdravotníckymi pracovníkmi, kapacitami v rámci Centra výcviku Lešť a tiež jednou poľnou chirurgickou nemocnicou, ktorá je primárne určená na liečenie bojových zranení a polytráum, ako aj ďalších chirurgických výkonov. Vzhľadom na to jej kapacita predstavuje 30 lôžok s krátkodobou možnosťou zvýšenia na 40 lôžok.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Časť z nej je už nasadená na podporu ÚVN v Ružomberku. V prípade realizácie operačného plánu Izolátor by však bola komplexne rozložená v priestoroch Centra výcviku Lešť, ktorého kapacity predstavujú možnosť izolácie pre celkovo do 1500 nakazených osôb. "V rámci Centra výcviku Lešť by sme poskytli izoláciu a zdravotnú starostlivosť pre pacientov, ktorí by mali určitý priebeh ochorenia a, samozrejme, tie najťažšie prípady by zostávali v nemocniciach. Do takýchto alternatívnych riešení by išli primárne stredne ťažké prípady," priblížil Naď.