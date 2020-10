Dráma v potravinách: FOTO Známy exposlanec napadol SaSkára, šarvátku rozpútalo rúško

Cmorej svoju zlú skúsenosť s Marčekom popísal v statuse. V tomto kontexte tiež zohráva rolu aktuálna pandemická situácia, a síce povinnosť nosiť rúško v interiéri aj v exteriéri. "Predvčerom ráno som natrafil v potravinách na ex-poslanca Petra Marčeka," začína skromne Cmorej.

Rúško pod ústami

To, čo Cmorejovi nedalo pokoj bol spôsob, akým sa Marček v priestoroch menšej samoobsluhy pohyboval v čase pandémie. "Pod ústami mal zavesenú takú imitáciu rúška, vyzeralo to ako zo záclony alebo z čipkovaných nohavičiek. Chvíľu som rozmýšľal, či sa ozvať alebo to nechať tak," poznamenal Cmorej, ktorý začal konať.

Pokus o fotografiu a následný spád

Situácia však ale nabrala rýchly spád a zdá sa, že ani sám Marček nevedel s kým má dočinenia. "Tak som požiadal predavača, aby pána Marčeka upozornil nech si dá normálne rúško. No ako to asi dopadlo. Marček mi začal nadávať a keď som vytiahol mobil, že zdokumentujem priestupok, zaspomínal si na svoju boxerskú minulosť," dodáva Cmorej. "Prvýkrát mi mobil vyrazil z ruky a ako vidíte, ani druhý pokus o fotku žiaľ nevyšiel. Keby som mu po prvom výpade neoznámil, že práve napadol poslanca Národnej rady, možno aj vážne schytám," popisuje Cmorej, ktorý predsa len nejakú fotografiu z incidentu vyhotovil.