KORONAVÍRUS Mimoriadne rokovanie parlamentu: Vládna novela ide do druhého čítania

Vyjasniť sa majú postavenie nariadení ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), ako aj podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie. Zároveň sa majú zaviesť nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

NAŽIVO Mimoriadne rokovanie parlamentu:

"Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Navrhovaná úprava má za cieľ všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie," vysvetlil rezort zdravotníctva. Deklaruje, že novela rešpektuje základné práva a slobody a dbá aj na zachovávanie princípov právneho štátu. Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností.

Zrýchlené konanie schválili

Novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom na utorkovom hlasovaní. Právnou úpravou z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa majú odstrániť nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu.

Úvod aj s Grendelom

Hneď pri otvorení schôdze si viacerí všimli prítomnosť podpredsedu NR SR Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA), ktorý mal mať v pred istým časom pozitívny test na koronavírus. "Chcem vás ubezpečiť, že náš podpredseda Grendel mi pred chvíľou ukázal negatívny test na Covid, takže sa nemusíte báť vedľa neho sedieť," poznamenal predseda NR SR Boris Kollár počas otvárania schôdze.

Na dnešnej schôdzi je prítomný aj ešte neprávoplatne odsúdený predseda ĽSNS Marian Kotleba, ktorý však opäť nemá správne nasadené rúško.

Mierne turbulencie po prvých vystúpeniach

Po tom, ako rečnil v pléne Radovan Kazda z SaS k zákonu a celkovej novelizácii po faktickej poznámke poslanca ĽSNS Milana Mazureka predseda NR SR Kollár skonštatoval, že sa SaS približuje názorovo k ĽSNS. "Nie je to pravda pán Kollár. Nemôžem za to, že sa fašisti raz hlásia k jednému a raz k inému názoru," oponoval mu v reakcii na faktické poznámky Kazda.

Poslanec Dostál ocenil vládnu iniciatívu

Dostál uvítal iniciatívu vlády a predloženie novely. Myslí si, že jej schválením bude právne prostredie lepšie pripravené na zvládanie pandémie a prispeje k právnej čistote. "Domnievam sa, že sú dané aj dôvody na skrátené legislatívne konanie, pretože bez toho, aby sa vyjasnili niektoré veci, ktoré sú problematizované, napríklad podaniami Generálnej prokuratúry (GP) SR alebo rozhodnutiami Ústavného súdu (ÚS) SR o podnetoch, by sme pokračovali v systéme, ktorý je právne problematický a nejednoznačný. Túto právnu problematickosť a nejednoznačnosť je potrebné vyjasniť a urobiť tak čo najskôr," povedal.

Kolíková výhrady chápe, Cigániková Dostála podporila

Kolíková rozumie Dostálovym výhradám. Poukázala však na aktuálnu situáciu. "Istým spôsobom je to aj boj o dni," uviedla. Verejne diskutované námietky o forme opatrení podľa nej treba vyriešiť. Podotkla, že aj ÚS pri podnetoch v súvislosti s opatreniami hlavného hygienika hľadal odpoveď na otázku, čo vlastne tieto nariadenia sú. "Zjavne tá nejednoznačnosť tu je," podotkla s tým, že otázna je aj forma a zverejňovanie nariadení. Novela podľa jej slov jednoznačne odstraňuje právnu neistotu, keďže má stanoviť, že nariadenia úradov verejného zdravotníctva budú záväzným predpisom s jasne stanovenou formou a zverejňovaním.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) súhlasí s Dostálom. Dodala, že jej snahou tiež bolo posunúť hlasovanie o novele aspoň na stredu (14. 10.), pričom bol podľa jej slov nápomocný aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Dodala, že sa už dohodli, že gestorský výbor k novele nezasadne, kým sa neukončia všetky ostatné rokovania k novele. Rovnako si myslí, že dlhší čas na preštudovanie si novely by nikomu neuškodil a pomohol by k odstráneniu nejasností, s čím nemá problém ani predkladateľ.

Opozícia je proti skrátenému konaniu

Vladimír Baláž (Smer-SD) namietal skrátené konanie. Poukázal na viaceré podania na ÚS v súvislosti s doteraz prijatými opatreniami na boj s pandémiou. Pýta sa, či tieto nariadenia boli protiprávne. Zákon podľa neho treba kompletne celý prerobiť, čo sa nedá urobiť za jeden deň pri káve.

Podobne to vidí Jozef Valocký (Smer-SD). Poukázal na to, že minister sám je ochotný stiahnuť niektoré ustanovenia z tohto zákona. "Nechápem, prečo ich tam vôbec dával," podotkol. Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že vláda v návrhu na skrátené konanie nijako nehovorí, akým spôsobom sú ohrozené ľudské práva. Rovnako mu chýba vysvetlenie, akým spôsobom to chce vláda napraviť.

Vyjasnenie rozsahu opatrení ÚVZ a okolností

Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností. Jasnou právnou kvalifikáciou týchto právnych aktov ako všeobecne záväzných právnych predpisov sa má vyjasniť ich postavenie v právnom poriadku, keďže sa budú môcť stať právnym základom konania všetkých štátnych orgánov. Vyjasniť sa má tiež postup a miera ich skúmania.

Zároveň by sa mali novelou zaviesť nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Napríklad orgány verejného zdravotníctva by mohli nariadiť opatrenie, ktorým bude môcť uložiť povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) by zas mohli pribudnúť kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Fico hovorí o protiprávnosti

Nie je možné naprávať protiústavnosť protiústavnosťou, legislatíva na úpravu oblasti vydávania nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na boj s pandémiou nie je dobre pripravená. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že má pochybnosti o ústavnosti niektorých jej ustanovení. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) odmietla, že by šli z nepráva robiť právo. Vyzvala na odloženie prekáračiek a na spoločnú snahu riešiť problematiku. Deklarovala, že novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia chcú jasne stanoviť to, čo je v súčasnosti sporné. Vysvetlila, že tak reagujú na pripomienky aj viacerých orgánov na ochranu práva.

Fico navrhol, aby sa o novele nehlasovalo a aby sa vrátila predkladateľovi na dopracovanie. Nevylučuje, že po jej schválení v aktuálnom znení sa Smer-SD obráti na Ústavný súd (ÚS) SR. Vie si predstaviť, že sa do budúcna opatrenia budú nazývať vyhlášky. Prekáža mu však, že sa koalícia snaží akoby opraviť neopraviteľné. "Nemôžete takto retroaktívne vyriešiť problém, ktorý tu bol za posledných niekoľko mesiacov," podotkol a vyzval vládu, aby pripravovala opatrenia na boj s pandémiou poriadne, podľa existujúcich právnych predpisov a v zmysle Ústavy SR. Generálna prokuratúra (GP) SR podľa jeho slov konštatovala, že opatrenia vydával orgán, ktorý na to nemal právomoc a neboli zverejnené riadnou formou.

Kolíková Ficovi nerozumie

Ministerka spravodlivosti nerozumie, o akej retroaktivite pri novele Fico hovorí. Odmietla jeho slová o pokuse protiprávne napraviť niečo protiprávne. "Čelíme námietkam, ktoré tu sú. A je normálne, že sa tým bude zaoberať Ústavný súd, veď na to tu je," uviedla. Zdôraznila, že nikoho neteší zatváranie prevádzok. Poukázala však aj na kapacity zdravotníctva. "Táto úprava je predsa aj o práve na život," podotkla Kolíková a vyzvala všetkých, aby využili svoje kapacity pri riešení problému. "Chceme to robiť lepšie, počúvame, čo nám hovoria iné orgány ochrany práva. Netvrdím, že to robíme všetko správne. Snažíme sa to robiť čo najlepšie," dodala.

Šéf Smeru-SD kritizoval aj skrátené legislatívne konanie k predloženému návrhu. Skonštatoval, že nie je možné, aby vláda v jeden deň schválila novelu a na druhý deň ju má parlament opravovať. "Na to máte mechanizmy, na to máte expertov," adresoval vláde, s tým, že poslanci nemajú také kapacity. Kolíková reagovala tým že rozumie potrebe čo najviac diskutovať o prijímaných právnych normách. "V tomto máme absolútne zhodu," uviedla. Vyzvala preto na spoločnú snahu riešiť problematiku.

Po novom by malo byť v zákone stanovené, že ak je opatrenia potrebné nariadiť na celom území SR, jeho určitej časti alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich MZ, ÚVZ alebo RÚVZ všeobecne záväzným právnym predpisom. Ten by sa mohol označovať ako vyhláška a nadobudol by platnosť jeho vyhlásením v plnom znení vo Vestníku vlády SR.

Zaviesť by sa mohli aj nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie, ako napríklad podmienenie vstupu osôb do prevádzok registráciou osobných údajov. Podľa slov rezortu to má pomôcť k lepšiemu trasovaniu kontaktov v prípade nákazy. V právnej úprave by tiež malo byť jasne definované, že pri ohrození verejného zdravia budú môcť úrady verejného zdravotníctva nariadiť používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok či karanténu osôb, alebo transport osôb či dezinfekciu priestorov.

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) by mohli pribudnúť kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Rovnako by sa mohlo týmto orgánom umožniť využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie NCZI na plnenie ich úloh.