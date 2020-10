Smrť vysokopostaveného mafiána vyšetrujú ako vraždu! Takáčovca spájajú aj s Ľudovítom Makóom

Spolupráca z obávaným zločineckým gangom takáčovcov aj mafiánske praktiky vrátane vydierania a obmedzovania osobnej slobody. To je len veľmi skrátený opis toho, čoho sa Ľudovít Makó podľa obvinenia dopustil.

Podľa najnovších informácií Topky.sk začali božie mlyny nad Ľudovítom Makóom mlieť už v polovici júla 2020. Teda dva mesiace pred akciou BOŽÍ MLYN pri ktorej Makóa zadržali. Práve vtedy totiž prisľúbili príslušníkom NAKA svoje svedectvo štyria členovia gangu takáčovcov. Správa o ich prelomení mlčania sa v mafiánskych kruhoch okamžite rozšírila. Bolo to v čase, keď bol ešte nažive jeden z najvyššie postavených členov gangu takáčovcov Martin Mikulec. Ten bol na úteku a bol na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Zdroj: topky

Kľúčové výsluchy začali začiatkom augusta, presne na šiesty deň o 8:30 ráno. V tento policajná eskorta priviezla z väzby na policajné prezídium obávaného Borisa Kaisera prezývaného Indián. Ten prišiel vyšetrovateľom NAKA vyrozprávať okolnosti súvisiace s doteraz neobjasnenou vraždou jedného z najvyššie postavených členov takačovcov z roku 2004. Kaiser ešte ani poriadne nesedel na stoličke u vyšetrovateľa, keď sa Slovenskom, ako blesk z jasného neba, prehnala správa o tom, že vysokopostaveného mafiána Martina Mikulca na úteku našli mŕtveho. O jeho smrti informovali Topky.sk s tým, že takáčovca našli obeseného. Jeho telo objavili v byte nad známou reštauráciou v českom Zlíne. Zarážajúca však bola správa, ktorú neskôr priniesli české média „Existuje podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Bola nariadená súdna pitva. Aj keď prípad preverujeme ako vraždu, nemôžeme zatiaľ potvrdiť, že sa o ňu skutočne jedná,“ povedala pre český Blesk policajná hovorkyňa Lenka Javorková. Od tohto vyhlásenia uplynuli už viac ako dva mesiace. S Martinom Mikulcom sa jeho najbližší rozlúčili 21. augusta 2020 v bratislavskom Krematóriu. Česká polícia vyšetrovanie jeho smrti stále neukončila aj keď svoje vyjadrenie mierne upravila. „ Z doterajšieho šetrenia zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na smrti muža podieľala nejaká osoba,“ napísala nám hovorkyňa Javorková. Prípad je však aj naďalej vyšetrovaný ako vražda.

Čo mal Ľudovít Makó spoločné s mŕtvym mafiánom?

V januári 2017 urobila NAKA akciu na zadržanie členov zločineckého gangu takáčovcov. Po razii obvinili 21 mužov zo založenia zločineckej skupiny a z iných trestných činov. Medzi nimi bol aj dnes už mŕtvy Martin Mikulec, ktorý roky podnikal v oblasti hazardu. Jeho tri firmy dosahovali vyše miliónové tržby. Mužom zákona sa vtedy prihlásil sám a sudca ho nechal na slobode. O pár mesiacov neskôr v júli 2017 oslavoval takáčovec Martin Mikulec na jachte v chorvátsku narodeniny. Práve táto oslava narodenín muža, ktorého smrť dnes v susednom Česku vyšetrujú ako vraždu, sa spomína aj v súvislosti s Ľudovítom Makóom a Špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Informácie vyplývajú zo svedeckej výpovede ďalšieho takáčovca Mateja Zemana prezývaného Zemák, ktorého informácie boli hlavným spúšťačom akcie na zadržanie Ľudovíta Makóoa pod názvom BOŽÍ MLYN. Zemák ako jeden z najbližších spolupracovníkov nebohého Mikulca sa pred vyšetrovateľa postavil 11. augusta 2020.

Potom ako sa dohodol na spolupráci s políciou vypovedal, že po zadržaní viacerých členov zločineckej skupiny takáčovcov v roku 2017, v rámci ktorej bol zadržaný aj boss takáčovcov Ľubomír Kudlička, „bol prostredníctvom xxxxxx cez aplikácie Threema kontaktovaný obvinený xxxxxx s požiadavkou, aby v prípade ak sudca Špecializovaného trestného súdu príjme náhradu väzby Kudličku peňažnou zárukou príslušný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nepodá voči prepusteniu sťažnosť, o ktorej by následne rozhodoval Najvyšší súdu, kde podľa vyjadrenia svedka nemajú členovia skupiny dosah na sudcu xxxxxxx. K uvedenej dohode došlo počas plavby a oslavy 40-tych narodenín Martina Mikulca v Chorvátsku, pričom komunikácia s obvineným xxxxxxx prebiehala vo vzťahu k tejto dohode výhradne cez osobu obvieného xxxxxx prostredníctvom aplikácie Threema, pričom kontaktom obvieného xxxxxxx na ÚŠP GPSR, mal byť samotný špeciálny prokurátor,“ píše sa v uznesení o vzatí do väzby Makóovho spoluobvineného, bývalého príslušníka SIS Františka Böhma. Mali to byť práve obvinení Böhm s Makóom, ktorí podľa svedka s prezývkou Zemák na prepustení mafiánskeho bossa Kudličku spolupracovali.

Biznis s hracími automatmi kvízomatmi

Mŕtveho mafiána Martina Mikulca a bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy však podľa uznesenia o vzatí Makóa do väzby vari najviac spája biznis s hracími automatmi a kvízomatmi. Opäť to potvrdzuje výpoveď spolupracujúceho Mateja Zemana, jedného z najbližších ľudí mŕtveho Martina Mikulca. „Podľa tohto svedka obvinený Ľudovít Makó, v čase keď bol riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy (ďalej len KÚFS), mal blízko k xxxxxxx, členovi zločineckej skupiny takáčovcov a prostredníctvom xxxxxxx poskytol xxxxxxxx informáciu o príprave akcie na zaistenie hracích automatov. Vďaka poskytnutej informácii sa Martin Mikulec na akciu KÚFS pripravil,“ ani touto informáciou spojenie mŕtveho Mikulca s bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy nekončí.

V uznesení o jeho vzatí do väzby je aj ďalší skutok, ktorý spája týchto dvoch mužov. „Obvinený Ľudovít Makó, ako riaditeľ KÚFS, poskytol informácie osobe xxxxxxx o rozsiahlej akcii zameranej na tzv. ,,kvízomaty“, aby si tento ošetril svoje podnikanie v uvedenej oblasti hazardných hier v tomto smere a nedošlo k rozsiahlym finančným stratám spôsobených dlhodobým zadržiavaním herných automatov zo strany príslušníkov KÚFS-u. Uvedená akcia KÚFS sa uskutočnila v jún v roku 2018,“ opísal ďalší skutok po prelomení mlčania takáčovec prezývaný Zemák. Bol to opäť Martin Mikulec, ktorý si po informáciách od Makóa o zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy, ošetril biznis s hracími automatmi a kvízomatmi. Jeho telo nakoniec našli len pár týždňov predtým, než zadržali Ľudovíta Makóa a presne v čase, keď sa viacerí členovia gangu rozhodli spolupracovať s políciou. Aj tieto informácie sú dôvodom pre vyšetrovanie záhadnej smrti mafiána Martina Mikulca.