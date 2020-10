MIMORIADNY ONLINE Špeciálneho prokurátora zadržala NAKA: Dušana Kováčika obvinili, FOTO v putách na ulici!

Informáciu priniesol Denník N. "Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nebudeme poskytovať žiadne informácie," uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Akcia mala prebehnúť skoro ráno, podrobnosti z nej však zatiaľ nie sú známe.

17:20 Polícia zverejnila na sociálnej sieti Facebook bližšie informácie k zadržaniu a obvineniu Kováčika.

Polícia obvinila dve osoby. "Prvého z obvinených, Dušana K., zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti," napísala polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Druhého, Norberta P., zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti a z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti," napísali policajti s tým, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť, keďže akcia pokračuje na viacerých miestach.

16:31 Vyjadrenie Úradu špeciálnej prokuratúry

"Môžeme potvrdiť, že dnes bolo vyšetrovateľom Policajného zboru vznesené obvinenie štyrom osobám, okrem iného aj JUDr. D. K., a to pre viacero skutkov, okrem iného aj pre trestný čin korupcie. Dve osoby boli zadržané. V súčasnosti prebiehajú s obvinenými osobami procesné úkony a vzhľadom na ich charakter a obsah sa nebudeme v tomto štádiu konania k veci bližšie vyjadrovať. Úrad špeciálnej prokuratúry poskytne stanovisko potom, keď to procesná situácia umožní. Pripomíname, že vo veci naďalej platí informačné embargo, ktoré na vec uvalil dozorový prokurátor."



16:30 Vyjadernie Generálnej prokuratúry SR

"Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa vecou zaoberá, médiá budeme o jej rozhodnutí o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora informovať hneď ako to bude možné."

12:05 Podľa informácií Topky.sk je Dušan Kováčik obvinený z trestného činu prijímania úplatku.

11:05 Voči Dušanovi Kováčikovi vzniesli obvinenie. Zatiaľ nie je jasné, pre aké trestné činy a za aký skutok, píše Denník N.

11:00 Svedok v Makóovej kauze vypovedal, že Kováčik mal zabezpečiť, aby prokuratúra nepodala sťažnosť voči rozhodnutiu týkajúceho sa šéfa skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Toho prepustil z väzby na kauciu 100-tisíc eur sudca Ján Hrubala. Kudlička sa chcel vyhnúť, aby vo veci rozhodoval Najvyšší súd.

10:39 Polícia už previedla Kováčika do budovy prezídia, ktorú momentálne strážia a cesta je zablokovaná.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:29 Kováčikovi doteraz prehľadávali auto. Kukláči ho už previezli dnu do budovy policajného prezídia.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:56 FOTO Dušana Kováčika zastavili a následne zadržali v aute pred policajným prezídiom, kam prišiel sám. Policajti prehľadávajú jeho vozidlo.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:15 "K veci a prebiehajúcim úkonom, ktoré vykonáva NAKA sa nebudeme vyjadrovať," uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

9:03 Podľa informácií Topky.sk je druhým zadržaným Norbert Pakši, zastupujúci šéf Úradu zvláštnych policajných činností. Ide špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá sledovaním a odpočúvaním pri odhaľovaní organizovanej trestnej činnosti. Pakši bol zadržaný na základe výpovede Ľudovíta Makóa a podobne ako on mal pracovať v prospech zločineckého gangu takáčovcov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:00 Kováčika mali podľa našich informácií zadržať aj na základe výpovede Ľudovíta Makóa, ktorý momentálne spolupracuje s políciou. Ako prví sme informovali, že Makó vypovedal o vysokopostavenom prokurátorovi.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zadržanie má súvisieť s takáčovcami

Dôvody zadržania Dušana Kováčika zatiaľ nie sú oficiálne známe, Kováčik by sa mal nachádzať na polícii v Bratislave. Okrem Kováčika mala NAKA zadržať aj ďalšieho vysoko postaveného policajného funkcionára zo špeciálneho útvaru. Dôvody zadržania súvisia podľa denníka so zločineckou skupinou takáčovcov. Obom zadržaným hrozí obvinenie, že tejto skupine pomáhali. O tom, že Makó svedčí práve o Kováčikovi špekuloval už portál Aktuality.

Dušan Kováčik a takáčovci

Zadržanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika spojil so zločineckým gangom takáčovcov spolupracujúci člen skupiny Matej Zeman prezývaný Zemák. Ten policajtom prezradil, že po zadržaní viacerých členov zločineckej skupiny takáčovcov v roku 2017, v rámci ktorej bol zadržaný aj boss takáčovcov Ľubomír Kudlička, „bol prostredníctvom xxxxxx cez aplikácie Threema kontaktovaný obvinený xxxxxx s požiadavkou, aby v prípade ak sudca Špecializovaného trestného súdu príjme náhradu väzby Kudličku peňažnou zárukou príslušný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nepodá voči prepusteniu sťažnosť, o ktorej by následne rozhodoval Najvyšší súdu, kde podľa vyjadrenia svedka nemajú členovia skupiny dosah na sudcu xxxxxxx. K uvedenej dohode došlo počas plavby a oslavy 40-tych narodenín Martina Mikulca v Chorvátsku, pričom komunikácia s obvineným xxxxxxx prebiehala vo vzťahu k tejto dohode výhradne cez osobu obvieného xxxxxx prostredníctvom aplikácie Threema, pričom kontaktom obvieného xxxxxxx na ÚŠP GPSR, mal byť samotný špeciálny prokurátor,“ píše sa o spolupráci takáčovcov s Dušanom Kováčikom v uznesení o vzatí do väzby Makóovho spoluobvineného, bývalého príslušníka SIS Františka Böhma. Mali to byť práve obvinení Böhm s Makóom, ktorí podľa svedka s prezývkou Zemák na prepustení mafiánskeho bossa Kudličku spolupracovali.

Makó je stíhaný väzobne

Ľudovít Makó je momentálne stíhaný väzobne. Polícia zadržala bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy vo ráno 17. septembra v rámci akcie Boží mlyn, zadržaný bol aj František Böhm. Je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu obmedzovania osobnej slobody a obzvlášť závažného zločinu vydierania. K trestnej činnosti malo dôjsť v rokoch 2011 až 2017. Dve osoby sú trestne stíhané za podporovanie zločineckej skupiny takáčovcov a činnosti v jej prospech. Makó si voči rozhodnutiu o väzbe nepodal sťažnosť. Rozhodol sa spolupracovať s políciou.