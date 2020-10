KORONAVÍRUS Predĺži sa platnosť vstupeniek i zrušenie odvodov do umeleckých fondov

Ministerka kultúry Natália Milanová

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu nebudú môcť uskutočniť ani v prvej polovici roka 2021, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca júna 2022. Majiteľovi môžu tiež v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie, konané do polovice roka 2022. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor je povinný mu vyhovieť do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia. Umožní to novela, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Návrh, rovnako ako i zámer prijať ho v skrátenom legislatívnom konaní, v stredu schválila vláda.