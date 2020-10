Je to definitívne! Vláda rozhodla o rekordnom zadlžovaní: Rozpočet sa rodil v ťažkých časoch, priznal Heger

BRATISLAVA – Rozpočet sa rodil rýchlo, zostavovaný bol však vo veľmi ťažkých časoch. Skonštatoval to v stredu pred rokovaním vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO). Deficit verejných financií by mal byť v budúcom roku na úrovni 7,44 %.

"Je pravda, že tento rozpočet sa rodil veľmi rýchlo, ale, žiaľ, bolo to spôsobené aj súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádzame, a ktorá je z histórie Slovenska aj bezprecedentná, a takisto aj z pohľadu tvorby rozpočtu," podotkol Heger.

Poznamenal tiež, že rozpočet stavali v neistých časoch, pretože sa neustále menili dáta. Poukázal na júnovú a septembrovú prognózu, pričom reálne dáta mali podľa neho až v septembrovej. Zároveň zdôraznil, že o rozpočte rokovali dôkladne s každým ministrom.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) zároveň potvrdil, že rozpočet je "kompromis kompromisov". "Každé ministerstvo sa snažilo vyrokovať pre svoj rezort čo najviac," priblížil predseda vlády pred zasadnutím kabinetu.

Prezidentská kancelária: 4,62 milióna eur

Kancelária prezidenta by mala v nasledujúcom roku hospodáriť so sumou 4,62 milióna eur. Z toho sa majú zabezpečiť úlohy súvisiace so zabezpečením podmienok a všetkých činností potrebných na výkon ústavných právomocí prezidenta. Kapitálové výdavky majú vychádzať z registra investícií a zabezpečovať sa nimi má obstaranie dlhodobého majetku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Národná rada SR: 35,7 milióna eur

Kancelária NR SR by mala mať v budúcom roku k dispozícii financie vo výške 35,7 milióna eur. V tejto sume majú byť zahrnuté výdavky na plnenie funkcií a činnosť poslancov a výborov vrátane odmien asistentom poslancov. Rovnako výdavky na prevádzku poslaneckých pracovní v areáli parlamentu, ako aj kancelárií vo vybraných sídlach na Slovensku, výdavky na ubytovanie poslancov mimo ubytovacieho zariadenia parlamentu a výdavky na činnosť poslaneckých klubov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Rezort obrany: 1,22 miliardy eur

Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2021 hospodáriť so sumou 1,22 miliardy eur. Celkové výdavky na obranu majú dosiahnuť 1,68 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Výdavky na ďalšie roky sú plánované v súlade so záväzkom členských štátov NATO do roku 2024 zvýšiť investície do obrany na dve percentá HDP. Celková suma na obranu je oproti roku 2020 nižšia. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.

Zdroj: TASR - Jaromír Novak

Výdavky SR na obranu sú podľa materiálu dlhodobo porovnateľné s referenčnými krajinami, teda krajinami s podobnou štartovacou pozíciou či skupinou vybraných spojencov, ktoré sú pre SR vzorom. "Priemer členských krajín NATO v EÚ za roky 2012 – 2018 dosiahol 1,35 percenta HDP, priemer Slovenska v rovnakom období bol 1,09 percenta HDP," uvádza sa v návrhu s tým, že rast výdavkov na obranu medzi rokmi 2012 až 2019 patril medzi štyri najvyššie zo všetkých krajín NATO.

Rezort zdravotníctva: 5,97 miliardy eur

Slovenské zdravotníctvo by malo mať na budúci rok opäť viac peňazí. Celkové výdavky sa predpokladajú vo výške 5,97 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý schválila na stredajšom zasadnutí vláda. Plánovaný rozpočet na rok 2020 bol 5,61 miliardy eur. Podľa materiálu budú v roku 2020 výdavky na zdravotníctvo vo výške 5,76 miliardy eur.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Celkové výdavky v sektore zdravotníctva pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia (VZP) a výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Vývoj zdrojov a príjmov v zdravotníctve bol v roku 2020 výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19," píše sa v materiáli.

Zdravotníckym zariadeniam by malo ísť na budúci rok 2,02 miliardy eur. "Výdavky na bežnú prevádzku sa rozpočtujú v sume 1,97 miliardy eur, pričom najväčší podiel na úrovni 55,9 percenta tvoria osobné výdavky. V hodnotovom vyjadrení ide o 1,13 miliardy eur," uvádza návrh rozpočtu. Na zabezpečenie prístrojového vybavenia nemocníc, odstránenie havarijných stavov budov, rekonštrukcie sociálnych zariadení, modernizácie operačných sál by malo ísť 42,1 milióna eur.

Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie podľa návrhu na rok 2021 predstavuje 1,43 miliardy eur. Od roku 2022 sa plánuje zaviesť aj vecné členenie výdavkov VZP, tzv. programové rozpočtovanie.

V roku 2021 budú investície smerovať najmä do podpory súčasných preťažených všeobecných lekárov a finančnej motivácie pre vykonávanie komplexnej liečby a prevencie s dôrazom na zraniteľné skupiny obyvateľstva, výzvou je aj starnutie populácie a s tým súvisiaca dlhodobá starostlivosť.

Rezort školstva: 3,57 miliardy eur

Ministerstvo školstva má v budúcom roku 2021 hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky schváleného v stredu vládou.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 173 miliónov eur. Návrh rozpočtu odzrkadľuje záujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na zvýšení motivácie pedagogických zamestnancov, ako aj podpore budúcich učiteľov pracovať v regionálnom školstve a na podpore vedy a výskumu," uvádza sa v predloženom materiáli. Ministerstvo na tento účel disponuje v rámci svojho rozpočtu prostriedkami v sume 100 miliónov eur.

Rezort zahraničných vecí: 154,7 miliardy eur

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR by malo mať v roku 2021 k dispozícií 154,7 milióna eur. Najväčšia časť, viac ako 77 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Pre oblasť zahraničnej politiky by malo ísť 120,6 milióna eur. Pre slovenské inštitúty v zahraničí sa zabezpečujú výdavky v sume 1,34 milióna eur. Na obnovu informačno-komunikačnej infraštruktúry sú naplánované financie v objeme 6,5 milióna eur. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované v sume 100.000 eur, na ekonomickú diplomaciu v sume 200.000 eur a na dotácie v pôsobnosti MZVEZ v sume 95.100 eur. Výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa účelových zariadení sú v roku 2021 plánované vo výške 1,95 milióna eur.

Rezort kultúry: 392 mil iónov eur

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo mať na výdavky v roku 2021 k dispozícii 392.149.000 eur, v medziročnom porovnaní s rozpočtom na rok 2020 je to približne o 2,5 milióna eur menej. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Viac ako tretinu z rozpočtu tvoria prostriedky určené na inštitucionálnu podporu organizácií rezortu, v tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na najväčšie investičné projekty. V prípade rekonštrukcie Krásnej Hôrky je alokovaných na budúci rok 5.130.000 eur, na pokračovanie obnovy Slovenskej národnej galérie 5 miliónov eur a na sanáciu Spišského hradu sa v budúcom roku ráta s prostriedkami vo výške 1.935.000 eur, pri Štátnej opere v Banskej Bystrici so sumou 330.000 eur.

Rezort životného prostredia: 601 mil iónov eur

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2021 k dispozícii 601 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na vodné hospodárstvo bude v roku 2021 smerovať 363 miliónov eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Úspora nákladov by sa mala napríklad realizovať najmä efektívnejším nákupom tovarov a služieb či centralizáciou podporných činností.

Rezort spravodlivosti: 218 mil iónov eur

Na činnosť a agendu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR sa pre rok 2021 rozpočtujú výdavky v sume 218.584.000 eur, v roku 2020 to v schválenom rozpočte bolo 214.766.000 eur. Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2021 s vyššími disponibilnými prostriedkami na úrovni 7.347.000 eur, v roku 2020 to bolo 6.120.000 eur. Výdavky pre Kanceláriu Najvyššieho súdu SR sú rozpočtované v sume 16.195.000 eur, čo je o necelých 200.000 eur viac ako rozpočet na rok 2020, pre Kanceláriu Súdnej rady SR je alokácia vo výške 1.121.000 eur, čo predstavuje o 42.000 eur viac ako pre rok 2020.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2021 vyčleniť 363.669.000 eur, o približne sedem miliónov viac ako v rozpočte na rok 2020. V návrhu finančného plánu verejnej správy na roky 2021-2023, ktorý v stredu schválila vláda, je tiež zvýšená alokácia na oblasť väzenstva, ktoré kompetenčne spadá pod rezort spravodlivosti.

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: 61,5 milióna eur

Príjmy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by v budúcom roku mali byť vyššie. K dispozícii bude mať približne 61,5 milióna eur, čo je oproti roku 2020 viac o asi 5,8 milióna eur. Výdavky majú dosiahnuť 23,6 milióna eur. Vyplýva to z návrhu jeho budúcoročného rozpočtu, ktorý v stredu schválila vláda SR.

"V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sú celkové príjmy vyššie o 5,8 milióna eur, a to vplyvom predpokladaného medziročného nárastu príspevku od zdravotných poisťovní o 1,2 milióna eur a medziročným nárastom rozpočtovaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 4,5 milióna eur," píše sa v materiáli.

Vláda návrh rozpočtu schválila

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Kabinet ho v stredu schválil s pripomienkou. Do konca roka ho musí schváliť aj parlament, kde môže dôjsť ešte k viacerým úpravám.

Rezort financií upozorňuje, že rozpočet vznikal v náročných podmienkach pandémie nového koronavírusu. Predložený návrh predpokladá deficitné hospodárenie na všetky nasledujúce roky. Schodok by sa mal postupne znižovať na 6,18 % HDP v roku 2022 a 5,72 % HDP v roku 2023. Ak by mal deficit verejných financií klesnúť v roku 2023 na nulu, ako to predpokladá zatiaľ platný zákon o dlhovej brzde, podľa MF by si to vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme 6 miliárd eur.

Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 39,6 miliardy eur alebo 41,4 % HDP. Celkové výdavky očakáva predložený návrh rozpočtu na úrovni 46,7 miliardy eur alebo 48,8 % HDP. Na výdavkovej strane počíta s rezervou 1,04 miliardy eur, a to na možný výpadok príjmov oproti prognóze.

Hotovostný schodok štátneho rozpočtu, ktorý je hlavnou súčasťou verejných financií, by mal v budúcom roku dosiahnuť 8,049 miliardy eur. Predložený návrh zákona o štátnom rozpočte počíta s celkovými príjmami 15,815 miliardy eur a celkovými výdavkami 23,865 miliardy eur.

Slovenská ekonomika klesne v roku 2020 podľa prognózy, na ktorej je rozpočet postavený, o 6,7 %. V roku 2021 sa má hospodárstvo zotavovať a HDP už môže rásť o 5,5 %. Ministerstvo varuje, že ak by si situácia vyžiadala návrat k radikálnym obmedzeniam, slovenská ekonomika by sa v štvrtom kvartáli opäť dostala do recesie. Rizikový scenár predpokladá pokles HDP v roku 2020 o 8,4 % a oživenie rastu v budúcom roku len na úrovni 4,3 %. Prípadná druhá vlna vynútených reštrikcií by tak znížila príjmy o ďalšiu približne 1 miliardu eur.