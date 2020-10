KORONAVÍRUS Šport potrebuje okamžitú pomoc, nie vymýšľanie schém, odkázal Pellegrini

BRATISLAVA - Na okamžitú podporu športu a športovej obce na Slovensku je možné presunúť disponibilné prostriedky vo Fonde na podporu športu do rezervy vlády, prípadne rezervy predsedu vlády SR. Na tlačovom brífingu mimoparlamentného Hlasu-sociálna demokracia to pripomenul jeho líder Peter Pellegrini, ktorý zároveň za stranu navrhuje, aby sumu 20 miliónov eur zo zdrojov fondu doplnilo Ministerstvo financií (MF ) SR o ďalších 30 miliónov eur.

"Výsledná suma 50 miliónov eur je tá, ktorú avizujú slovenskí športovci ako čiastku, ktorá by mohla ako prvá injekcia zachrániť šport na Slovensku,“ upozornil Pellegrini. Presun prostriedkov do rezervy vlády alebo priamo predsedu vlády podľa neho zabezpečí rýchlo adresovať peniaze tam, kde je to potrebné.

Expremiér je presvedčený, že je potrebné využiť iné nástroje ako tie, o ktorých vláda doteraz pri pomoci športu uvažovala. "Zatiaľ žiadnu pomoc nepriniesli, športové zväzy a športovci doteraz nedostali pomoc,“ upozornil. Vyhovárať sa na nedostatok dát je podľa Pellegriniho nezmysel. "Neviem, čo doteraz robili, lebo vedia, že škody v prvej vlne pandémie nemali športovci sanované, vedia o obmedzeniach. A keď budú stále analyzovať, možno už nebude komu dávať pomoc,“ upozornil smerom k vláde.

Zdôraznil, že šport svojím podielom na živote spoločnosti i tvorbe HDP nemôže byť na okraji záujmu. Poukázal, že v iných krajinách dostal šport masívnu podporu. "V Českej republike vyčlenili na podporu športu 1,7 miliardy českých korún, nemecká vláda prisľúbila 200 miliónov,“ poznamenal.

Pellegrini takisto kritizoval prijímané sprísnené opatrenia, ktoré sa dotknú športu. Upozornil, že obmedzia mládežnícky šport, ale aj špičkových pretekárov, ktorí majú medailové ambície na najvyšších svetových fórach. Je presvedčený, že sa opatrenia nemôžu prijímať "od stola", bez komunikácie s tými, ktorých sa dotýkajú.

Zdroj: Topky/Maarty

Prijímané opatrenia podrobili kritike aj prítomní zástupcovia viacerých športov. "Bohužiaľ, stále častejšie musím odpovedať na otázku, či sme definitívne skončili,“ priznal šéf Slovenskej boxerskej federácie Tomáš Kovács. Reprezentačný plavec Tomáš Klobučník upozornil, že sprísnené opatrenia znemožnia prípravu všetkým plaveckým športom, zástupcovia tímov z prvej hokejovej ligy poukázali na to, že nerozumejú, prečo má byť výnimka z opatrení použitá len v prípade hokejovej extraligy. "Aj v prvej hokejovej lige sú hráči, ktorí sú profesionáli, živia rodiny, platia hypotéky, takto prichádzajú o prácu,“ uviedli.

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa od 15. októbra zakazujú všetky hromadné podujatia, v prípade športových akcií bude mať výnimku päť najvyšších profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov a hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19.