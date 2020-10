Kollár otvoril schôdzu parlamentu: Poslancov čaká aj reforma súdnictva

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril 16. schôdzu parlamentu. Poslanci by sa mali venovať reforme súdnictva a s ňou súvisiacim ústavným zmenám, novele zákona o minimálnej mzde či dotáciám v pôsobnosti rezortov práce a kultúry. V návrhu programu schôdze bolo takmer 80 bodov. Poslanecké grémium sa však v utorok dohodlo na skrátení programu v súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku. Presunúť by sa mali niektoré poslanecké návrhy v prvom čítaní.

Reforma súdnictva hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu SR i Súdnej rady SR. Súčasťou je i návrh na zriadenie najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Rezort spravodlivosti navrhuje tiež ukotvenie vekového cenzu sudcov. Po novom by z funkcie odchádzali sudcovia všeobecných súdov vo veku 65 rokov, respektíve 68 rokov. Súčasťou návrhu je aj zrušenie rozhodovacej imunity sudcov všeobecných súdov.

Novela zákona o minimálnej mzde, ktorou sa mení aj Zákonník práce, rieši ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy. Poslanci majú rokovať aj o vládnom návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach či o návrhu zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.

Novelou zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mali utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít, a to dotáciou na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciou na podporu dobrovoľníckej činnosti. Návrhom zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry by sa mali reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s koronakrízou.

V druhom čítaní by mali poslanci prerokovať návrh zákona o zaistení majetku, novelu upravujúcu dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Definitívne by mali rozhodnúť aj o novele týkajúcej sa odoberania titulov a o návrhoch zmien v zozname pamätných dní a štátnych sviatkov. Voliť by sa mal aj podpredseda parlamentu namiesto Petra Pellegriniho (nezaradený). Smer-SD už na tento post navrhol Juraja Blanára.

Niektoré body sa majú presunúť

Navrhovaný program októbrovej riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR by sa mal skrátiť. Presunúť by sa malo niekoľko poslaneckých návrhov, ktoré sú v prvom čítaní. Urobiť by tak mali ich predkladatelia z jednotlivých klubov. Dohodli sa na tom zástupcovia parlamentných strán na utorkovom poslaneckom grémiu. Potvrdili to predsedovia koaličných poslaneckých klubov.

Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský vysvetlil, že sa nepresunú všetky poslanecké návrhy v prvom čítaní, s tým podľa jeho slov nesúhlasili všetky strany. Nechali to teda na dobrovoľnom rozhodnutí klubov. Skonštatoval, že by sa malo presunúť asi desať bodov. Smer-SD bol podľa jeho slov ochotný vyjsť v ústrety, nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD a poslanci za ĽSNS svoje návrhy presunúť nechceli. Priblížil, že vládne zákony by v programe schôdze mali ostať, ako aj všetky návrhy v druhom čítaní.

„Budú nejaké body vypustené, nie je to však dramatické skrátenie. V rámci jednotlivých klubov navrhovatelia na základe dohody presunú niektoré návrhy,“ uviedla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Dodala, že za klub SaS preložia dva poslanecké návrhy.

Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská priblížila, že niektoré poslanecké návrhy v prvom čítaní boli predložené na žiadosť ministrov alebo majú navrhovanú účinnosť od 1. januára. Tie by mali v programe schôdze ostať. „Všetky zvyšné jednotliví predkladatelia presunú,“ povedala s tým, že ešte čakajú, ako sa k tomu postaví opozícia.

Premiér počas schôdze vystúpi v pléne

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vystúpi počas októbrovej schôdze v pléne Národnej rady (NR) SR v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po otvorení 16. schôdze NR SR a po neschválení procedurálneho návrhu predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Ten chcel, aby poverený člen vlády informoval plénum o pripravovanom testovaní a zodpovedal otázky poslancov.

Vláda v nedeľu (18. 10.) poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR. Ako priblížil minister obrany, pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.