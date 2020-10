Prvé reakcie na Kotlebov trest: Výzva prokuratúre na rozpustene strany! Blaha hovorí iba o čísle

Na pondelňajšom pojednávaní sa prednášali záverečné reči. Tá, ktorú mal Marian Kotleba, trvala osem hodín aj s posledným slovo. Predseda ĽSNS sa zrejme snažil oddialiť vynesenie rozsudku. Po niekoľkých hodinách rečnenia totiž jeho advokát žiadal o odročenie pojednávania. Sudkyňa Ružena Sabová, ktorá predsedala aj senátu, ktorý súdil kauzu vraždy novinára Jána Kuciaka, mu nevyhovela.

Prerušila aj Kotlebove posledné slovo, keďže v jednej chvíli sa na ňu pozrel a povedal, že "ani jeho to nebaví, no on si to nevymyslel". Po krátkej hygienickej prestávke, sudkyňa hneď vyhlásila rozsudok. Predseda ĽSNS je vinný zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Sabová mu vymerala trest vo výške 4 roky a 4 mesiace nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Môže prísť o mandát

Poslancovi Národnej rady SR zanikne mandát v prípade, ak je právoplatne odsúdený za trestný čin. Vyplýva to z Ústavy SR. Rozsudok v kauze šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu zatiaľ právoplatný nie je, je možné sa voči nemu odvolať. Ak by však nadobudol právoplatnosť, namiesto Kotlebu by do poslaneckých lavíc zasadol náhradník.

Ústava SR stanovuje, že mandát poslanca zaniká uplynutím volebného obdobia, ale tiež vzdaním sa mandátu, stratou voliteľnosti, rozpustením parlamentu, ako aj prípadným vznikom nezlučiteľnosti mandátu. Rovnako podľa ústavy zaniká mandát poslanca "dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody". Rokovací poriadok NR SR tiež upravuje, že ak došlo k strate mandátu, jeho neuplatňovaniu, vzdaniu sa ho alebo zániku mandátu, nemožno ani prerokovať návrhy, ktoré podal poslanec.

Žiadajú rozpustenie strany

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) víta pondelkové (rozhodnutie samosudkyne Špecializovaného trestného súdu. Generálnu prokuratúru SR vyzýva, aby požiadala o rozpustenie ĽSNS. "Tento rozsudok je potvrdením toho, čo sme my, ale aj iné organizácie a aktivisti hovorili už celé roky - Marian Kotleba je neonacista. Dúfam, že Najvyšší súd toto rozhodnutie potvrdí a Marian Kotleba sa namiesto parlamentu ocitne v nápravno-výchovnom zariadení. V jeho prípade som síce voči náprave skeptický, no pre mnohých by to mohol byť budíček o tom, aká to je strana a ideológia," komentoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Inštitút tvrdí, že ako prvý po voľbách v roku 2016 požiadal GP SR, aby vypracovala podanie na Najvyšší súd o rozpustenie strany ĽSNS. Za túto žiadosť vyzbierala v online petícii viac ako 30.000 podpisov. Programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská doplnila, že po Milanovi Mazurekovi je Marian Kotleba už druhým poslancom ĽSNS, ktorý bol počas výkonu poslaneckého mandátu odsúdený za úmyselné konanie, ktoré je možné dať do súvislosti s neonacistickou alebo fašistickou ideológiou. Dôkazná situácia je preto podľa jej slov iná a podstatne lepšia ako v roku 2018, keď GP SR vypracovala svoje prvé podanie na Najvyšší súd SR.

"Vyzývame teda GP SR, aby bezodkladne takéto podanie vypracovala znova a zahrnula doň všetky nové skutočnosti. Pokiaľ bol Marian Kotleba uznaný za vinného za neonacistickú symboliku, strana Kotlebovci-ĽSNS je mimo akúkoľvek pochybnosť hnutím, ktoré smeruje k potláčaniu ľudských práv a k podnecovaniu nenávisti voči menšinám," uzavrela.

Kotleba to nečakal

Predseda ĽSNS Marian Kotleba v kauze kontroverzných šekov na sumu 1488 očakával oslobodzujúci rozsudok. Uviedol to po opustení súdnej siene. "Samozrejme, nemôžem povedať, že som nadšený, pretože som čakal oslobodenie. Z odôvodnenia rozsudku je jasne vidno, že rozsudok bol napísaný vopred, že rozsudok dnes nebol tvorený, že to jednoducho bola pripravená vec," zareagoval Kotleba, ktorého samosudkyňa odsúdila na štyri roky a štyri mesiace so zaradením do Ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa jeho presvedčenia z odôvodnenia rozsudku bolo vidno, že sudkyňa nezobrala do úvahy ani jeden argument jeho obhajoby. Okrem tých, ktoré zamietla, podľa slov Kotlebu absolútne nezákonne a bez akéhokoľvek oprávnenia. Zároveň aj tých, ktoré nechala, aby sa vykonali, ani jeden nezobrala do úvahy. "Zjavne mi vychádza, že tam bola nejaká politická objednávka, ktorá povedala, že už sa to musí nejako skončiť, už sa to musí nejako vyriešiť a už toho Kotlebu treba vybaviť," domnieva sa Kotleba. Dodal, že dôvodov na odvolanie na Najvyšší súd SR je podľa jeho obhajoby veľa. "Jednoducho počkáme si na písomné odôvodnenie rozsudku a potom sa budeme k tomu stavať nejakým spôsobom," povedal predseda ĽSNS.

Blaha sa ho zastal

Predsedu ĽSNS sa zastal poslanec za SMER Ľuboš Blaha, na ktorého bolo tiež viackrát podané trestné oznámenie pre použitie symbolov propagujúcich komunizmus.

"To sa teraz ideme tváriť že urválkovský prokurátor Tomáš Honz je nasledovník Jozefa Gabčíka? A že sudkyňa Sabová je nová Dolores Ibárruri? A že liberálni fanatici z kaviarní, ktorí od rána do večera kydajú na ruský národ, sú nasledovníci našich starých otcov, ktorí vo vojne spolu so sovietskou armádou fašistov vyhnali? Prosím - nežartujme," napísal Blaha v jednom zo svojich statusov na sociálnej sieti.