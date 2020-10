KORONAVÍRUS Každý 25. človek na Slovensku je nakazený COVID-19, tvrdí Krajniak: VIDEO Sú len dva scenáre

BRATISLAVA – Na Slovensku je každý 25. človek nakazený novým koronavírusom, hoci nemusí mať príznaky ochorenia. Do úvahy v rámci opatrení nateraz prichádzajú dva scenáre – buď obmedzenie stretávania sa s inými, alebo obmedzenie slobody pohybu.

Po rokovaní ústredného krízového štábu to povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Druhej možnosti by sa chcel vyhnúť. Situácia na Slovensku je podľa jeho slov veľmi vážna, najhoršia je v Česku. "My sme dva týždne za Čechmi," komentoval s tým, že v súčasnosti sa v krajine pohybuje približne 200.000 pozitívnych ľudí, o ktorých sa ešte nevie.

Keď niekto dnes príde s ochorením COVID-19 do nemocnice, bojuje podľa Krajniaka o život aj niekoľko týždňov. "Nechcem sa dostať do situácie, že budeme posielať ľudí v sanitkách domov, že nebudeme mať dostatok miesta," povedal.

Zopakoval, že nateraz je najväčšia pravdepodobnosť, že sa ľudia nakazia doma od najbližších. Krajniak sa chce vyhnúť lockdownu, keď by ľudia nemohli vyjsť z bytu. Poukázal tiež na to, že je zodpovedný za zariadenia sociálnych služieb. Avizoval, že sa zaoberali aj kompenzáciami pre zasiahnutých opatreniami.