KORONAVÍRUS Šeliga vyzval Oravčanov, aby rešpektovali opatrenia: Situáciu označil za vážnu

DOLNÝ KUBÍN – Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v piatok vyzval ľudí na Orave, aby rešpektovali aktuálne protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v regióne označil za vážnu, pripustil tiež, že ak sa nezlepší, do úvahy pripadá uzatvorenie hraníc s Poľskou republikou.

"Ľudia majú pocit, že nový koronavírus nie je nič a že sa nič nedeje. Gro nákazy pochádza zo svadieb, rodinných osláv a stretávania sa. Chcem preto vyzvať ľudí, aby neorganizovali rodinné oslavy, svadby, nerobili komunitné stretávanie sa, i keď je to citlivá vec. Sme to schopní zvládnuť, ak budeme zodpovední," povedal počas piatkového brífingu v Dolnom Kubíne rodák z Oravy Šeliga.

Zdôraznil, že nikto nechce, aby musela byť v uliciach armáda, aby Orava bola karanténne uzavretá alebo aby boli obmedzené prevádzky. "Plný autobus ľudí ide do Poľska, tam je svadba a bez akejkoľvek kontroly prídu naspäť. Mám informácie, že polícia sprísni kontroly. Ak to bude ďalej pokračovať, budeme na krízovom štábe otvárať tému uzavretia hranice s Poľskom," uviedol. Doplnil, že medzinárodný tranzit a hospodárstvo fungovať bude, no nákupy či svadby v Poľsku sú niečo, bez čoho sa dnes žiť dá.

Šeliga v piatok ráno hovoril s miestnou regionálnou hygieničkou aj riaditeľmi oboch oravských nemocníc. "Nemocnice v Trstenej aj v Dolnom Kubíne to zvládajú, sú pripravené a majú dostatok ochranných prostriedkov. Sú stále schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť. V krátkom čase by na Oravu malo prísť niekoľko tisíc antigénových testov, aby testovanie bolo ešte rapídnejšie," avizoval.