Vnímam prehliadanie základného výskumu v reformnom pláne, hovorí predseda VEGA Peter Múčka

Rovnako negatívne vníma aj snahu o vytvorenie strešnej agentúry SK RISE, ktorá by zastrešovala všetky podporné agentúry vrátane VEGA. „Motivácia vzniku a definícia prínosov SK RISE v reformnom pláne je jednoznačne argumentačne nedostatočná a nedôveryhodná,“ poznamenal Múčka.

Tvrdí, že prezentované návrhy berie ako „ohrozenie budúcnosti základného výskumu na Slovensku“. Zároveň predpokladá asimiláciu VEGA do byrokratickej superštruktúry SK RISE, ktorá má integrovať vedecké agentúry Agentúru na podporu výskumu a vývoja, VEGA, KEGA so SARIO-m a bankovými inštitúciami, ako sú SZRB a Eximbanka. Podľa neho by to znamenalo zánik aktuálneho samosprávneho postavenia VEGA bez politických vplyvov.

„Plánované náklady len na vytvorenie a rozbeh SK RISE v rokoch 2021 – 2024 vo výške 20 miliónov eur výrazne prevyšujú ročný rozpočet VEGA, ktorý je aktuálne 16,75 milióna eur,“ povedal predseda VEGA. Výdavky na vedu a výskum nebudú podľa jeho slov smerovať do finančne podvyživeného základného výskumu s ambíciou rozvoja poznania, ale na zvýšenie byrokracie systému, vytvorenie ďalších zbytočných stupňov riadenia a nových inštitútov s výrazným politickým a podnikateľským vplyvom.

VEGA je najväčšou slovenskou grantovou agentúrou na podporu základného výskumu, ktorá súťažnou formou prispieva ročne na výskumné aktivity pre vyše 11.000 vedcov. Takmer každý druhý slovenský vedec je zapojený do VEGA.