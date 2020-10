Blanár: Vláda je pod stresom, nerieši veci a ešte sa medzi sebou hádajú

„Táto vláda nás presviedča o tom, že nedokáže riešiť veci, sú pod stresom a dokonca sa medzi sebou hádajú,“ povedal na margo početných parlamentných iniciatív jeho strany v diskusii na Tablet.tv Blanár.

Smer-SD pôvodne avizoval podanie návrhu na vyslovenie nedôvery až dvom členom vlády premiéra Igora Matoviča (OĽANO) - ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina).

Napokon uprednostnil podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR s témou riešenia dôsledkov koronavírusovej krízy, ktorá sa napokon nekonala, keďže koalícia nepodporila schválenie jej programu.

„Nerobíme to len preto, aby sme robili marketing ako pán Matovič, keď bol v opozícii, ale aby sme obhajovali štátne záujmy,“ reagoval Blanár na otázku, či má zmysel opakovane iniciovať v parlamente hlasovanie, v ktorom má prirodzene navrch koaličná časť snemovne.

Smer-SD dal na Ústavný súd (ÚS) SR podanie vo veci núdzového stavu, ktorý v dôsledku druhej vlny šírenia COVID-19 vyhlásila vláda Igora Matoviča. Núdzový stav vyhlásila počas prvej vlny aj vláda s účasťou Smeru-SD, podľa Blanára však bol formulovaný inak a týkal sa iba rezortu zdravotníctva.

„Táto vláda vyhlásila núdzový stav bez jedinej čiarky odôvodnenia alebo sprievodnej správy, bez vymedzenia, ktoré ľudské práva sú a ktoré nie sú obmedzené. Ale predovšetkým nevyhlásila núdzový stav tak, ako by sa malo, to znamená určiť lokality, ktoré sú postihnuté. Lebo nie sú všetky postihnuté rovnako,“ tvrdí.

Tým sa podľa neho všetkých občanov týkajú aj mimoriadne zvýšenia trestov za trestné činy v čase krízovej situácie. „My sme ako prví napádali to, ako sa trestné sadzby počas vyhlásenia núdzového stavu znásobujú. Už boli prvé prípady. Človek, čo ukradol tri čokolády vo Zvolene, môže dostať 10 až 15 rokov,“ povedal Blanár.

Medzi vládnou koalíciou a Smerom-SD to iskrí aj kvôli plánu obnovy, na základe ktorého by Slovensko malo v najbližších rokoch čerpať viac ako šesť miliárd eur z európskych zdrojov. Podľa Blanára je do 15. októbra potrebné Európskej komisii predložiť návrh plánu, o ktorom sa bude do apríla budúceho roka diskutovať.

„Premiér vyhlasoval celé leto, že tu budú konferencie k plánu obnovy, napokon vláda nič nepredložila,“ povedal Blanár s tým, že podľa neho vládna koalícia zatiaľ žiadny relevantný návrh plánu obnovy jednoducho nemá.

Minister financií Eduard Heger (OĽANO) predstavil verejnosti dokument Moderné a úspešné Slovensko a na báze tohto dokumentu by sa podľa neho mal vytvoriť aj plán reforiem. „Pán Heger síce bombasticky prezentoval nejakú víziu Moderné Slovensko na 119 stranách, ale tam sú mnohé veci, ktoré nemôžu zapracovať do plánu obnovy, lebo im to Európska komisia odtiaľ vyhodí. Toto sa musí týkať len dopadu COVID-krízy na ekonomiku,“ reagoval Blanár, podľa ktorého sú na čerpanie zdrojov potrebné konkrétne projekty a nie reformné vízie.