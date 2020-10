V hlavnom meste odstraňujú nehody: Vodiči sa zdržia vo viacerých kolónach

BRATISLAVA - V hlavnom meste sa vodiči vo štvrtok ráno zdržia na viacerých úsekoch. Nehodu podľa Zelenej vlny RTVS odstraňujú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, blokovaný je jeden pruh, vodiči si počkajú desať minút. Rovnaké zdržanie hlásia vodiči za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača, kde sa tiež stala nehoda, vodiči prejdú striedavo v jednom pruhu.

Stella centrum hlási na svojom webe zdržanie do 25 minút na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra. Do 20 minút si v kolóne vodiči počkajú na Hradskej v smere od Vrakune do centra. Rovnaký čas sa zdržia aj na Karloveskej v smere do centra. Na Račianskej v smere do centra hlásia zdržanie 15 minút.

Kolóna je aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca, kde sa vodiči zdržia desať minút, a na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, Zelená vlna hlási zdržanie asi 15 minút.