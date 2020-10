Novela zákona o dani z motorových vozidiel má prilákať autodopravcov do SR, tvrdí Heger

BRATISLAVA – Novela zákona o dani z motorových vozidiel je zavŕšením rokovaní štátu s autodopravcami a má slúžiť na to, aby ich prilákala späť na Slovensko. Po stredajšom rokovaní vlády sa tak vyjadril vicepremiér SR a minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Autodopravcovia sa podľa Hegerových slov už aj minulej vláde sťažovali, že dane sú privysoké, neúnosné a pre nich likvidačné. Tvrdia, že práve dane ich vyhnali do zahraničia. Ako podotkol minister, tento krok je pre Slovensko prorastový, je to druh investície, keďže štát očakáva, že sa autodopravcovia do krajiny vrátia a budú na Slovensku míňať svoje zárobky.

"Veľmi ma teší, že táto vláda pristupuje k opatreniam systémovo, a že v princípe jednohlasne odmietla zvyšovanie dodatočných zliav, čo sa týka mýta a prijala práve opatrenie, ktoré je adresné a týka sa len slovenských autodopravcov," uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že zľavy z mýta by boli neadresné.

Ako sa vyjadril premiér Igor Matovič (OĽANO), ministri jeho kabinetu – Eduard Heger a Andrej Doležal splnili to, čo garnitúra Petra Pellegriniho (nezaradený) pred voľbami sľúbila, ale nesplnila. "Tridsať miliónov eur skončí v rukách slovenských autodopravcov a aj takýmto spôsobom - aj v čase finančných suchôt v štátnom rozpočte – si stojíme za tým, že by sme ako vláda nemali podviesť ľudí, ktorým predošlá vláda niečo sľúbila," podotkol premiér.

Ako spresnil štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík, zníženie dane sa pohybuje v rozsahu od 17 % do 70 %. "Zníženie sadzieb sa týka malých autobusov, veľkých autobusov, kamiónov – čiže dvojzložkových nákladných áut, ktoré majú ťahače a prívesy – a klasických nákladných áut," vymenoval štátny tajomník.

Ako zopakoval, zníženie sadzieb platí už aj pre tento rok. "Dosah na verejné financie bude tento rok 28,5 milióna eur, budúci rok to bude 30,8 milióna eur a v roku 2022 dosah na verejné financie bude 33,4 milióna eur," uzavrel Jančík s tým, že vďaka tomuto zníženiu sa Slovensko dostáva pod priemer sadzieb krajín EÚ a zároveň bude nižšia ako v Česku, Maďarsku, ale vyššia ako v Poľsku.