Prezidentka víta, že sa vláda zaoberá situáciou v kultúre a kreatívnom priemysle

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta, že sa vláda už venuje situácii v kultúre a kreatívnom priemysle. Zákon z dielne rezortu kultúry považuje za dobrý krok, či však bude schéma pomoci účinná, závisí podľa nej od viacerých faktorov. Cení si však úsilie všetkých. Napísala to na sociálnej sieti prezidentka, ktorá v stredu navštívila Radošinské naivné divadlo.

"Vítam, že situácii v kultúre a kreatívnom priemysle sa už vláda venuje a že kontúry tejto pomoci sa začínajú zreteľnejšie rysovať," píše Čaputová. Zákon, ktorý ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) predstavila, je podľa nej dobrý krok, ale či bude schéma pomoci účinná, závisí aj od viacerých faktorov. Od výšky financií, ktorá do nej pôjde, od podmienok, ktoré v grantovej schéme budú nastavené a od času, ktorý do vyplatenia pomoci prejde.

"A tiež od toho, či kvôli nezaplateným odvodom nebudú tisícky ľudí vyradení z prijímania pomoci," poznamenala Čaputová. Rokovania s ministerstvom hospodárstva podľa nej môžu pomôcť eventovým agentúram, organizátorom festivalov, klubom, výstavníkom, jarmočníkom a ďalším firmám z oblasti kreatívneho priemyslu.

"Počujem však aj to, že refundácia nákladov nebude pre nich dostatočná a za účinnejšiu by považovali takú pomoc, ktorá by sa odvíjala od prepadu tržieb oproti minulým rokom. Nedá sa preto povedať, že problém je vyriešený. Cením si však úsilie všetkých, ktorí k hľadaniu najlepšieho riešenia prispievajú," dodala.

Vládou schválený návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR dáva nové možnosti riešiť aktuálnu situáciu v kultúre a kreatívnom priemysle. Na tlačovom brífingu počas stredajšieho rokovania vlády to povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

Avizovala, že legislatívny návrh pôjde na najbližšiu schôdzu parlamentu, očakáva hladký priebeh pri schvaľovaní. "Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. novembra, za ideálnych podmienok by sme už 16. novembra mohli spustiť výzvu," povedala Milanová.