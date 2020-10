KORONAVÍRUS V Štátnom divadle Košice potvrdili okolo 20 prípadov

KOŠICE – V Štátnom divadle Košice (ŠDK) zatiaľ potvrdili nákazu novým koronavírusom približne v 20 prípadoch. Umelci tvoria tretinu z toho, zvyšok je technický personál. Uviedol to Svjatoslav Dohovič z útvaru marketingu ŠDK s tým, že v pondelok (5. 10.) v divadle v súlade s pandemickým plánom obnovili skúšobný proces. S obnovením hrania počítajú počas nasledujúceho týždňa.

Všetci z nakazených sú v povinnej karanténe, v jednom prípade testovanie po karanténe potvrdilo vyliečenie sa. Na konci tohto týždňa spustí divadlo opakované preventívne testovanie rýchlotestami u všetkých zamestnancov, ktorí neboli testovaní cez úrad verejného zdravotníctva, respektíve ako samoplatcovia. „Po konzultáciách s regionálnym úradom verejného zdravotníctva aj v prípade, že pozitívne testovaný zamestnanec bez príznakov absolvuje desaťdňovú karanténu a podľa usmernenia hygienikov už nie je infekčný, necháva divadlo týchto zamestnancov pracovať formou home office, respektíve formou domáceho štúdia,“ povedal Dohovič.

Čo sa týka alternatívneho hracieho plánu, obsahovať má podmienkam a opatreniam prispôsobené predstavenia. Zaradené do neho majú byť niektoré tituly činohry hrávané na Malej scéne ŠDK s menším počtom účinkujúcich tak, aby do hľadiska za prísnych bezpečnostných opatrení mohli pustiť čo najviac divákov do naplnenia limitu 50 účastníkov na podujatí. „Opera a balet pripravia špeciálne komorné predstavenia a produkcie vychádzajúce zo súčasného repertoáru, ale aj úplne nové,“ spresnil.

Skúšobný proces začali prvými skúškami operného zboru po jednotlivých hlasoch, teda v čo najmenších skupinách. Od utorka sa začali skúšky orchestra a od stredy (7. 10.) aj skúšky baletu. V činohre sa skúšobný proces obnoví od pondelka (12. 10.) prvými skúškami novej premiéry Čierna voda. V rámci opatrení prijatých krízovým štábom ŠDK podľa Dohoviča vznikli v divadle zóny pre jednotlivé súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.