Obamová ostro skritizovala Trumpa za zlyhanie v boji proti KORONAVÍRUSU

Vyjadrila sa tak vo videu na podporu prezidentského kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena, ktoré jeho tím zverejnil v utorok na Twitteri. Podľa Michelle Obamovej Trump ako "najvyšší veliteľ (amerických) ozbrojených síl zmizol z boja" proti koronavírusu a svojím svojvoľným a neprofesionálnym prístupom celú situáciu ešte zhoršil.

Zdôraznila, že v USA na komplikácie spojené s koronavírusom zomrelo už viac ľudí, ako je celkový počet amerických vojakov padlých vo vojnách v Iraku, Afganistane, Vietname a Kórei. "Naša krajina je v chaose kvôli prezidentovi, ktorý nestačí na svoju funkciu," uviedla manželka demokratického exprezidenta Obamu.

V súvislosti s vlnou nepokojov proti policajnému násiliu v USA tiež obvinila Trumpa a ďalších republikánov z rasistických postojov. To by podľa nej mali brať do úvahy aj tí voliči, ktorí sa zatiaľ nerozhodli pre žiadneho z prezidentských kandidátov. Apelovala tiež na voličov tmavej pleti, ako aj všetkých mladých ľudí, aby prišli 3. novembra hlasovať v prezidentských voľbách. "Nemôžeme si dovoliť taký luxus, že budeme predpokladať, že veci proste dopadnú dobre," uviedla Obamová na margo výsledkov volieb.