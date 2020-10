Prezidentka podpísala novelu: Rozširuje sa ňou vysielanie politickej reklamy

BRATISLAVA - Politická reklama sa bude môcť vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Vyplýva to z novely zákona o volebnej kampani, ktorú v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Vysielací čas budú môcť získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou sa umožní aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.

RTVS a iný vysielateľ s licenciou budú môcť vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní. "Pomerne veľký časový rozsah hodín je navrhnutý z dôvodu, že v komunálnych voľbách kandiduje vzhľadom na veľký počet obcí a miest aj veľký počet kandidátov," vysvetlili koaliční poslanci v dôvodovej správe k novele zákona.

Kandidáti na poslancov, ktorí zároveň kandidujú aj na predsedov samosprávnych krajov, primátorov či starostov, budú mať podľa schválenej úpravy nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorú im pridelili ako kandidátom na predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu. Vysielateľ tiež podľa novej legislatívy bude môcť vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. V takom prípade bude mať povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt programu. Zákon má byť účinný od 1. januára 2021.

Virtuálne meny majú byť lepšie monitorované

Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami bude potrebné živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb sa dostanú aj funkcionári prokuratúry a zlepší sa prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. V pondelok o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Nová legislatíva dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý má byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom. V tom sa najnovšie explicitne ustanovilo prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. S rovnakým cieľom sa zavedie zákonná definícia virtuálnej meny, ako aj definícia poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.

V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 novela rozširuje okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Do takéhoto zoznamu sa tak dostanú napríklad i funkcionári prokuratúry. Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb sa zavedie aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Prezidentka podpísala legislatívu, ktorou sa zavedie ďalšia zbraňová amnestia

Od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021 bude platiť ďalšia zbraňová amnestia. Jej zavedenie vyplýva z novely zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne poslancov opozičného Smeru-SD. Novú legislatívu v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novelou sa má znížiť počet nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.

Právnou úpravou sa vytvorí časovo obmedzené obdobie, počas ktorého bude možné na ktoromkoľvek policajnom útvare odovzdať dobrovoľne zbraň kategórie A, B alebo C, ako aj strelivo do nej, za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Predkladatelia návrhu vysvetlili, že by tak mala zaniknúť trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré bez povolenia držia zbrane alebo strelivo a v stanovenej lehote ich odovzdajú do úschovy Policajnému zboru. Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie. Počas nich sa celkovo odovzdalo 10.865 zbraní a 82.010 kusov streliva, medzi nimi aj zbrane z 19. storočia, ale aj z prvej a druhej svetovej vojny.