KORONAVÍRUS Prezidentka Čaputová na Globsecu zdôraznila potrebu ozdravného procesu

Ozdravný proces má podľa Čaputovej tri kľúčové komponenty. Ako prvý zdôraznila rešpektovanie pravidiel, ktorých nerešpektovanie alebo zneužívanie nás robí slabšími. "Ak dôjde k porušeniu pravidiel, spôsobí to škodu našim občanom a našim štátom. To vedie k nestabilite, neistote a nedôvere. Poškodzuje to tiež našu dôveryhodnosť," zdôraznila Čaputová. "Musíme začať doma. Nezatvárajme oči, ak vidíme, že sa nedodržiavajú pravidlá," zdôraznila.

Za kľúčové prezidentka považuje ďalej dobre fungujúce inštitúcie. "Populizmus, straníctvo a korupcia doma rozvracajú naše štátne inštitúcie a maria ich výkon. Medzinárodne rastúca konkurencia medzi štátmi a uprednostňovanie krátkodobých egoistických cieľov pred spoločnými riešeniami zase podkopávajú globálne úsilie," upozornila.

Podľa Čaputovej je tretím dôležitým komponentom dôvera občanov v štát, v jeho inštitúcie, v pravidlá a v politických predstaviteľov. Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začala dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne".