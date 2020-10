ODHALENIE Obvinený starosta bratislavského Nového Mesta sa odsťahoval z úradu

Rudolf Kusý sa presťahoval z úradu

Zdroj: topky

BRATISLAVA - Vo štvrtok minulý týždeň zadržali bratislavskí policajti starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolfa Kusého. Obvinili ho zo štyroch skutkov kvalifikovaných ako zneužívania právomoci verejného činiteľa. O svojom úlovku policajti informovali prostredníctvom sociálnej siete. Sudca, ktorý rozhodoval o jeho vzatí do väzby, nechal Rudolfa Kusého na slobode. Dnes ráno sa teda vrátil do úradu, no dlho tam nepobudol.