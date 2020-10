Bratislavskí starostovia o stíhaní a zadržaní kolegu Kusého: Bolo to ponižujúce a zastrašiť sa nedáme!

BRATISLAVA - Komunálnych politikov v hlavnom meste nemilo prekvapilo štvrtkové zadržanie starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého policajnou eskortou. Topky.sk oslovili primátora Matúša Valla a aj starostov mestských častí. Niektorí sú presvedčení, že zadržanie bolo ponižujúce so snahou zdiskreditovať kolegu. Podľa informácií Topky.sk primátor spolu so starostami pripravujú list adresovaný orgánom činným v trestnom konaní, v ktorom sa chcú zastať kolegu. O tom, či Rudolfa Kusého budú vyšetrovať za mrežami, rozhodne piatkový súd.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy

Nemáme komplexné informácie na to, aby sme posúdili prípad starostu Kusého. Boli by sme však veľmi zdržanliví v odsudzujúcich vyjadreniach na jeho osobu, lebo sa nedá vylúčiť ani to, že niekto sa len pokúša nahnať starostom strach s cieľom presadzovať svoje individuálne podnikateľské záujmy na úkor obyvateľov Bratislavy. To nemôžeme dopustiť.

Lukáš Baňacký, starosta Lamača

Rudolfa Kusého poznám ako statočného a rovného chlapa. Verím, že tak ako konal, konal v záujme svojej mestskej časti a jej občanov. Spôsob, akým prišlo k jeho zadržaniu a predvedeniu na políciu, považujem za veľmi neštandardný s množstvom otázok. Na základe dostupných informácií je zarážajúce, že celá vec sa rieši v trestnoprávnej rovine, že sa nepoužili iné primerané prostriedky a nástroje na ochranu alebo posúdenie niekoho záujmov. Teatrálnosť spojená s obrazovými materiálmi, ktoré boli publikované zo strany polície, ako keby to bol výsledok ich boja proti kriminalite, je veľmi zavádzajúci. Myslím si, že prezumpcia neviny by mala mať aj svoj morálny rozmer, nielen striktne právne-procesný rozmer. Keď je niekto z niečoho podozrivý, nemal by byť prezentovaný ako zločinec, ktorého zadržali pri čine.

Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi

Verím v riadne prešetrenie celej situácie. Nepríde mi profesionálne ani slušné také teatrálne zatknutie starostu pred úradom. Pôsobí to tak, ako keby sa niekto pokúšal nahnať primátorom a starostom strach s cieľom presadzovať záujmy na úkor obyvateľov Bratislavy. Každý jeden z nás spolupracuje dennodenne s orgánmi činnými v priestupkových i trestných konaniach, pretože je pre nás dôležité, aby sa budovala vzájomná dôvera. Dúfam, že sa celá vec čoskoro vysvetlí.

Ľubica Kolková, starostka Devína

Vnímam to ako zastrašovanie všetkých podobne konajúcich slovenských starostov, ktorí majú tú „drzosť“, že v prvom rade ochraňujú záujmy svojej obce a nie záujmy tých „správnych“. Kolegu Kusého vnímam ako čestného chlapa a verím, že to nevzdá. Možno si ho budú miesto orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie zákonnosti, ktoré tu na plnej čiare zlyhali, chrániť obyvatelia lokalít, ktoré starosta bráni pred prehustenou zástavbou aj za cenu osobnej slobody.

Michal Drotován, starosta Rače

Predmetnú kauzu pozorne sledujem. Je dôležitá hlavne z pohľadu, či je možné brať záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava za „sväté písmo“. Verím, že sa „kauza Kusý“ objektívne prešetrí. Dlhšiu dobu však sledujem určitú koexistenciu až kooperáciu niektorých developerov a niektorých prokurátorov prípadne aj Okresného úradu Bratislava. U nás v Rači napr. dlhodobo obštrukciami blokujú územný plán zóny Východné. Zastrašiť sa však nedáme.

Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc

Konanie polície v prípade zadržania pána starostu Rudolfa Kusého považujem za neprimerané. Verím, že sa prešetrí, prečo nebol pán starosta riadne predvolaný, aby sa na úkon v trestnom konaní dostavil sám. Podľa dostupných informácií si nie som vedomý žiadneho porušenia legislatívy zo strany MiÚ Nové Mesto, a preto považujem trestné stíhanie pána Kusého za snahu zdiskreditovať jeho meno a akúsi odvetu za zmarenie plánov finančného osohu. Verím, že časy zastrašovania už pominuli. Každý starosta je legitímne zvolený zástupca občanov, ktorý háji verejný záujem. Pri schvaľovaní nových developerských projektov musíme dodržiavať platné právne predpisy a konať v súlade s územným plánom hlavného mesta.

Gabriela Ferenčáková, starostka Čunova

Pre mňa osobne bola správa o zadržaní kolegu Kusého neskutočným prekvapením. Vzhľadom na to, že mám len informácie z médií a z vyjadrení jeho obhajkyne, je ťažké zaujať jednoznačné stanovisko. Až výsledky šetrenia ukážu, či skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, je opodstatnený. Každopádne spôsob, akým polícia postupovala, považujem za neprimeraný a jeho zadržanie za ponižujúce.

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi

Správa o zadržaní bratislavského starostu nemohla nechať nikoho z nás chladným. S napätím sme očakávali informácie o dôvode jeho stíhania. Z ľudského hľadiska sa mi uľavilo, že sa nejde o trestný čin korupcie. Na druhej strane neštandardný a demonštratívny spôsob jeho zadržania vyvoláva vo mne skutočné obavy, kto z tých statočných, ktorí sa neboja hájiť verejný záujem, bude nasledovať? Bratislava má dnes veľké problémy práve preto, že sa vychádzalo developerom neprimerane v ústrety. Chrániť skutočný verejný záujem si často vyžaduje odhodlanie a odvahu, ktorú netreba trestať ale oceniť.

Martin Chren, starosta Ružinova

Zadržanie starostu Kusého ma šokovalo a ak sú pravdivé informácie z médií o jeho dôvodoch, považujem ho za veľmi prehnaný krok a mám vážne obavy, že môže slúžiť nie na hľadanie spravodlivosti, ale na zastrašovanie starostov v prospech developerov. Nepoznám však žiadne detaily prípadu a obvinenia, preto nemôžem komentovať konkrétny prípad. Ako starostovia naozaj často musíme podpisovať rozhodnutia, s ktorými nesúhlasíme, pri stavebnom konaní však existujú možnosti odvolania a nadriadených orgánov, preto prenášanie do trestného konania považujem za neštandardné a zadržanie starostu do väzby namiesto jeho predvolania k výpovedi za veľmi podozrivé. Sám som tento rok už bol niekoľkokrát vypovedať kvôli trestným oznámeniam od nespokojných developerov, ktorí sú presvedčení, že zo zákona si môžu ako v supermarkete vyberať len tie časti, ktoré sa im hodia. Nehodlám sa nechať zastrašiť a som presvedčený, že som vždy konal podľa zákona, ale nie je mi jedno, keď vidím, že teoreticky je na nátlak developerov možné zatýkať starostov nie za korupciu, ale naopak za to, že sú neúplatní.

Michal Vlček, starosta Vajnor

Ak existuje podozrenie z porušovania zákona, je potrebné ho riadne vyšetriť. V prípade dokázania viny vyvodiť zodpovednosť. Zároveň je tu inštitút prezumpcie neviny a treba ju aj v tomto prípade plne rešpektovať. Na základe dostupných informácií vyplýva, že pán Kusý s orgánmi činnými v trestnom konaní riadne spolupracoval, považujem preto spôsob, akým ho polícia zatkla, za mimoriadne neštandardný. Takmer každý starosta, ktorý pôsobí na území Bratislavy, má nejakú skúsenosť s developerom. Náš boj v prospech občanov a verejného záujmu je veľakrát nevyvážený proti agresívnym developerom. Súčasný stavebný zákon ich chráni viac ako obce a mestá. Za seba môžem povedať, že práve prípad pána Kusého ma utvrdzuje, že v tomto boji treba pokračovať a ostať nekompromisný. Dokonca si myslím, že nás to ako predstaviteľov mestských častí zjednotí a budeme spoločne postupovať voči tlakom od developerov.

Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta

Keďže mám informácie len z médií, vyjadrovať sa k tomuto prípadu mi neprináleží. V Starom Meste konáme vždy vo verejnom záujme, nekonáme v osobnom záujme a nebránime ani záujmy tretích strán. Za konaniami staromestského stavebného úradu si stojíme a naše princípy zostávajú rovnaké: rozhoduje Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto a ak sú všetky zákonné požiadavky a podmienky splnené, rozhodnutie stavebného úradu starostka musí podpísať.

Martin Zaťovič, starosta Dúbravky

Nepoznám detaily obvinenia, preto sa nebudem k tomu vyjadrovať. Spôsob zadržania a predvedenia na políciu sa mi však nezdá adekvátne. Obvinenie starostu bratislavského Nového Mesta v súvislosti s developerskými projektami však otvorilo a poukázalo na komplikovanú tému – vhodnosť výstavby pre dané územie - mestskú časť a zákonné možnosti starostov, respektíve vlastníka pozemku.