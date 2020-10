KORONAVÍRUS Vojaci sú pripravení v prípade potreby pomáhať aj s odbermi, tvrdí minister obrany Naď

BRATISLAVA - Rezort obrany je pripravený poskytnúť vojakov na pomoc so zvládaním druhej vlny epidémie, ak o to požiada ústredný krízový štáb. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Vojaci sú podľa neho pripravení pomáhať aj s odbermi.

Naď tiež avizoval, že v najbližšom týždni podá rezort trestné oznámenie súvisiace s pôsobením bývalého manažmentu v akciovej spoločnosti Horezza, ktoré patrí pod rezort obrany. "Prišli sme k tomu, že tam bolo zneužívanie rôznych právomocí na riešenie svojich záujmov v hodnote miliónov eur," priblížil.

Tým, že do čela Vojenského spravodajstva (VS) dal človeka, ktorý v ňom nepôsobil, chcel minister podľa svojich slov stabilizovať situáciu vo VS. Riaditeľ Róbert Kleštinec podľa neho nemá na nikoho prepojenie. Vo VS má nastaviť procesy, zvýšiť kredibilitu, či vyriešiť konflikty medzi záujmovými skupinami. Naď nebude mať pri Kleštincovi problém v prípade zlyhania vyvodiť mieru zodpovednosti.

Ľubomír Galko ako dočasný šéf Leteckých opravovní v Trenčíne má podľa Naďa pol roka na to, aby preukázal, že má za sebou konkrétne výsledky, ktoré by ho mohli motivovať, aby ho navrhoval za riaditeľa aj vo výberovom konaní. Pripustil, že Galko pokračovať nemusí, ak minister neuvidí výsledky.

Do konca roka majú podľa ministra odborníci vyhodnotiť ponuky na nové radary v rezorte obrany, ktoré prišli z desiatich krajín. Minister je podľa svojich slov presvedčený, že bojové obrnené vozidlá 8x8 potrebujeme. Bývalá vláda podľa neho pripravila predražený nákup, každé z 81 kusov vozidiel by stálo štyri milióny eur. Po vyjednávaní z dodávateľom sa podľa Naďa pohybujú na sume okolo troch miliónov eur, teda celkovo majú ušetriť okolo 80 miliónov eur. Ak budú vozidlá stáť viac ako tri milióny eur, do nákupu nechce ísť.

Záväzok dať dve percentá HDP na slovenskú obranu do roku 2024 chce Naď splniť. Diskutuje o peniazoch s rezortom financií. Zároveň uviedol, že v nákupe lietadiel F-16 navrhol rezort znížiť splátky. Prvé stíhačky by mali prísť na letisko Sliač v roku 2023.