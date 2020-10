KORONAVÍRUS Odborník hodnotí núdzový stav i opatrenia: Vládu čakajú komplikácie! Toto je chaos

BRATISLAVA – Zatiaľ čo na jar počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu verejnosť bez problémov akceptovala vyhlásenie núdzového stavu, teraz to podľa publicistu Juraja Hrabka bude mať vláda komplikovanejšie.

„Bude musieť viac dbať aj na právnu čistotu, lebo sa viacero ľudí môže stavať na odpor a využívať právne mechanizmy, ktoré sú k dispozícii,“ povedal v stredu (30. 9.) v diskusii na Tablet.tv Hrabko. Aj keď sú opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy evidentne potrebné, často boli podľa Hrabka prijímané chaoticky, čo znížilo dôveru časti verejnosti k postupu vlády a zodpovedných orgánov. „Predsa nie je možné niečo prikázať a potom to o dva dni zmeniť,“ poznamenal Hrabko.

Chybou je prenášanie zodpovednosti na voličov

Za príliš ľudový považuje politický slovník premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a chybou bolo podľa Hrabka aj prenášanie zodpovednosti za epidemiologický vývoj na voličov. Dodal, že on by rozhodnutia prijímané na úrovni poradných orgánov vlády, ako je napríklad pandemická komisia, vôbec nezverejňoval a ľudí oboznamoval až so záväznými opatreniami. Rovnako podľa neho pôsobí mätúco, ak sa súčasne zverejňujú záväzné opatrenia spolu s odporúčaniami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hoci je epidemiologická situácia na Slovensku lepšia ako napríklad v susednom Česku, je podľa Hrabka zjavné, že sa budeme vracať k niektorým z opatrení, ktoré pomohli nákazu eliminovať na jar. „Ale ak vláda potrebuje na riešenie situácie núdzový stav, znamená to, že v lete zanedbala prípravu na jesennú vlnu koronavírusu,“ upozornil. Zároveň potvrdil, že ak by sa ktokoľvek z oprávnených osôb obrátil pre núdzový stav na Ústavný súd, ten má na rozhodovanie skrátené lehoty. Poslanci Národnej rady (NR) SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra. „Neočakávam situáciu, aká nastala pri voľbe pána Čentéša v minulosti,“ pripomenul Hrabko udalosti súvisiace s voľbou generálneho prokurátora počas vlády Ivety Radičovej.

Dnes je vládna koalícia iná ako kedysi

„Dnes je vládna koalícia úplne iná ako vtedy. A vtedy to bola tajná voľba, aj keď si, samozrejme, niektorí poslanci fotili hlasovacie lístky. Myslím si, že generálny prokurátor bude zvolený, aj keď isté komplikácie, samozrejme, môžu byť,“ odhadol Hrabko. „Voľba bude verejná a bude aj verejné vypočutie, ale na konci dňa musí byť politická dohoda vládnej koalície. A koalícia by túto politickú dohodu mala predkonzultovať aj s pani prezidentkou Čaputovou. Lebo ona bude tá, ktorá potom rozhodne o vymenovaní. S tým dôvetkom, že nesmie konať svojvoľne, ale na to si dá určite pozor,“ zhrnul.

Interrupčnú novelu preložili na nasledujúcu schôdzu parlamentu po tom, ako sa opakovane nenašlo v pléne dostatok poslancov na rokovanie. „Ukazuje sa, že vo vládnej koalícii sú spory o podobe tohto zákona, či je vôbec potrebný alebo či má prejsť taký alebo onaký pozmeňujúci návrh. Jednoducho, vládna koalícia nie je dohodnutá, a tak to aj vyzerá,“ reagoval Hrabko.

„Hlasovania k tomuto zákonu boli úplne v réžii strany Kotleba – ĽSNS, ktorí sa s vládnou koalíciou hrali ako mačka s myšou. Vládna koalícia nie je dohodnutá. Bola to taktická hra kotlebovcov a pre vládnu koalíciu výstraha do budúcnosti, ako to bude vyzerať, ak si neuvedomí, že moc má v rukách držať ona,“ uzavrel Hrabko.