KORONAVÍRUS Situácia na internátoch Univerzity Komenského sa zhoršuje: Pribúdajú prípady

"Vedenie zvažuje rôzne možnosti ďalšieho postupu, ale alternatíva úplného uzatvorenia internátov je, bohužiaľ, čoraz reálnejšia," uviedla univerzita. Zároveň informuje, že v pondelok 5. októbra sa vedenie stretne opäť a vyhodnotí vývoj. "Dôrazne odporúčame všetkým, ktorí môžu, aby využili možnosť podpísania dodatku a našli si od 5. októbra ubytovanie mimo vysokoškolských internátov. Nie je to dobrá správa, ale považujeme za férové vás priebežne informovať," uvádza najväčšia slovenská univerzita.

Študenti, ktorí bývajú na internátoch UK a Slovenskej technickej univerzity STU v Bratislave v Mlynskej doline si môžu od utorka do 5. októbra naplánovať dobrovoľný odchod z ubytovacieho zariadenia. V prípade, že študenti zvolia dobrovoľný odchod z internátu, nie je potrebné sa kompletne odubytovať. Pri podpise dodatku k zmluve študenti odovzdajú kľúč od izby a ubytovací preukaz. "Návrat na internát bude možný, až keď to dovolí situácia, počítajte s možnosťou, že to môže trvať mesiace," uviedla univerzita na sociálnej sieti. Online výučba pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského a spojeného štúdia na UK sa začne najneskôr od 5. októbra.