Bazovský o živote na kriminálke: Pri zohavenom tele sme si mohli vypiť, plánovaný útok na pápeža bol vtip

BRATISLAVA - Ján Bazovský sa za posledné roky do povedomia verejnosti zapísal ako dopravný analytik. No jeho život nie je spojený len s hodnotením situácií na slovenských cestách. Pôsobil aj v radoch mužov zákona. Ako kriminalista sa neraz dostal do situácií, ktoré si bežný človek ťažko predstaví. Jeho pestré zážitky snáď dokonale vystihuje veta, ktorú sám vyslovil. Tam, kde končí ľudská sprostosť, začína policajná logika.

Sivé fúzy, klobúk na hlave, priateľská nálada a zhovorčivosť. Aj tak by sa dal v skratke popísať Ján Bazovský, ktorý je pre verejnosť známy, keďže jeho vyjadrenia neraz zaznejú v médiách v súvislosti s dopravnými nehodami či podivnými rekonštrukciami ciest. Jeho životopis je však podstatne dlhší, figuruje v ňom aj práca v radoch polície, konkrétne na kriminálke. Ako opísal, ide o povolanie prepletené pestrými zážitkami, no často nevďačné.

Zdroj: Maarty

"Človek sa stretáva s obrazmi, ktoré bežný smrteľník nevidí. Je to niečo podobné, ako keď herci vstupujú do ľudských príbehov. Keď nazriete do súkromia ľudí, neraz zistíte, že ideálne manželstvo nie je ideálne. Že ide o pekný obal a vnútro je úplne iné," vyjadril sa. Bazovský mal na starosť predovšetkým prácu s mládežou. "Keď sa vystrieľajú mafiáni, tak sa vystrieľajú. Ale deti sa brániť nevedia. Nechá to vo vás určitú stopu," poznamenal.

Zdroj: Maarty

Čo teda prežíval počas dlhoročnej praxe? Rozhodli sme sa nehovoriť len o násilí a terore. Okrem náročných chvíľ sa totiž často udiali aj také, ktoré mali napokon nečakane absurdné rozuzlenie. Vedeli ste, že naše bezpečnostné zložky sa zaoberali aj možným teroristickým útokom na pápeža Jána Pavla II?

Podozriví sa často k hrozivým činom nepriznali len tak a s kamennou tvárou zatĺkali. No podľa Bazovského si policajti vedeli nájsť cestičku, ktorou páchateľom "pomohli" k tomu, aby sa im rozviazal jazyk. Elixírom pravdy sa stal dokonca aj alkohol.

Exkriminalista však otvorene priznal, že občas pomohlo aj pohrozenie. Pre podozrivého raz z Bratislavy leteli na východ Slovenska vrtuľníkom. Strach a vidina toho, že bude musieť muž siahnuť poriadne hlboko do vrecka, bola kombináciou, ktorá viedla k priznaniu.

Spravodlivosť ale niekedy unikla doslova pomedzi prsty. A pod fiasko sa v jednom z prípadov podpísal Bazovského šéf, ktorý mal záľubu v zbraniach.

V príbehoch, ktoré sme si vypočuli, mnohokrát dominoval alkohol. Aký je dôvod? "Niektorí ľudia s krutými vecami pracujú dennodenne a potrebujú vypnúť. Najčastejším spôsobom bolo, že sme si po práci "hrkli"," opísal Bazovský. V čase, keď pracoval na kriminálke, mali dokonca oficiálne povolené si vypiť. A to v prípadoch, ktoré skutočne neboli pre slabé žalúdky.

Bazovský na záver dodal, že v súčasnosti už veľa vecí nefunguje tak, ako v minulosti. Technológie pomáhajú napredovať omnoho rýchlejšie, čo však otvára dvere možností aj pre kreatívnych zločincov. A sloboda policajtov pri výkone ich práce? O tom by sa podľa neho dalo polemizovať.

Kto je Ján Bazovský?

Mnohí ho v súčasnosti poznajú najmä ako dopravného analytika. Málokto však vie, že Ján Bazovský pracoval dlhé roky v radoch polície.

Zdroj: Maarty

Ako kriminalista sa venoval aj najťažším zločinom. Okrem toho, že je často zdrojom, ktorý novinári využívajú pri dopravných nehodách, je aj autorom kníh Hlava 23, Milenky z ocele, Milenky z podsvetia, humorne ladených poviedok z dlhoročnej policajnej praxe. Profesionálne sa venuje tvorbe scénických folklórnych programov. Okrem toho, píše aj lyrizovanú prózu a básne.