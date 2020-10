Exkriminalista o rozsudku v kauze Kuciak: Tlak aj úniky informácií! Vraždu si neobjednáte na internete

S majorom Jánom Bazovským sme sa, okrem iného, dotkli aj témy vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú, ktorí boli označovaní ako objednávatelia vraždy, senát Špecializovaného trestného súdu pod vedením sudkyne Ruženy Sabovej, neprávoplatne oslobodil. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd.

Vyšetrovanie od začiatku sprevádzal veľký mediálny záujem, ale aj úniky priamo zo spisov. "Viete, najhoršie je na tom to, keď policajt pracuje pod tlakom. My sme to zažili tiež. Závažné trestné činy, napríklad aj pedofília, sú aj dnes veľkým problémom s negatívnym ohlasom u verejnosti. Preto sme kedysi dostali za úlohu jedného z nich čo najskôr odhaliť a zadržať. Nasadil som na prípad celé oddelenie a nakoniec k jeho zadržaniu pomohla náhoda. Pokiaľ nemáte štastie na náhodu, musíte pracovať s dôkazmi, ktoré sú k dispozícii. A ak ste pod tlakom nadriadených alebo verejnosti, ide to naozaj veľmi ťažko," opisuje svoje skúsenosti Bazovský, ktorý je v súčasnosti známy najmä ako dopravný analytik.

Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú oslobodil súd pre nedostatok priamych dôkazov. Obžalovaní boli z toho, že si vraždu novinára mal objednať Kočner prostredníctvom Zsuzsovej. Tá podľa obžaloby mala osloviť už odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorý zase najal Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Marček je už v prípade odsúdený právoplatne, Szabá poslal súd do väzenia na 25 rokov neprávoplatne. Je, podľa Bazovského, vôbec možné zabezpečiť priame dôkazy voči objednávateľom skutku?

"Nájomná vražda nie je kúpa tovaru na internete, kde stačí zadať svoje údaje. Odhaliť objednávateľa je možné len podľa získaných dôkazov a vyhodnotení ďalších možností. Reťaz zločinu, v tomto prípade nájomnej vraždy, je taká silná, ako je jej najslabšie ohnivko. Stopercentne sa však usvedčiť objednávateľ len na základe priznania spolupáchateľov nedá. Ďalším problémom sú zverejňovanie tzv. online informácí z vyšetrovacieho spisu, obmena alebo zrušenie vyšetrovacieho tímu, ktorý na vražde robil. Ak policajti vyšetrujú vraždu polroka, rok, potom je to už ťažko zistiť a usvedčiť aj ďalších spolupáchateľov, lebo tí už stihli zamiesť stopy," myslí si Bazovský.

"Medializácia môže pomôcť, ale aj uškodiť prípadu. Aj mne sa to stalo, keď som robil na tlačovom. Zavraždili Duckého a robil som video, takú spravodajskú časť, ale natočil som aj pre našich detailnejšie zábery. Poslal som to médiám a presne im napísal, odkiaľ a pokiaľ môžu zábery použiť. No ale stalo sa, že jedno médium to zverejnilo celé. Mal som mesiac dištanc za to. Takže medializácia je veľmi zložitý proces pri objasňovaní prípadov, obzvlášť závažných zločinov," povedal bývalý kriminalista.

Kto je Ján Bazovský?

Mnohí ho v súčasnosti poznajú najmä ako dopravného analytika. Málokto však vie, že Ján Bazovský pracoval dlhé roky v radoch polície. Ako kriminalista sa venoval aj najťažším zločinom. Okrem toho, že je často zdrojom, ktorý novinári využívajú pri dopravných nehodách, je aj autorom kníh Hlava 23, Milenky z ocele, Milenky z podsvetia, humorne ladených poviedok z dlhoročnej policajnej praxe. Profesionálne sa venuje tvorbe scénických folklórnych programov. Okrem toho, píše aj lyrizovanú prózu a básne.