Cigániková sa návrhom potratovej tabletky snaží len získať politické body, tvrdí Šipoš

BRATISLAVA - Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) sa svojím návrhom sprístupnenia interrupčnej tabletky snaží len získať politické body. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš (OĽANO).

Cigániková v stredu (16. 9.) uviedla, že tzv. interrupčná tabletka je súčasťou spoločného koaličného pozmeňujúceho návrhu k novele z dielne OĽANO, ktorá upravuje oblasť potratov. Návrh je podľa nej pripravený už viac ako týždeň a čaká sa len na výsledky rokovania v klube OĽANO. Šipoš o spoločnom pozmeňujúcom návrhu nevie, Cigánikovej návrh podľa neho v koalícii odobrený nie je. Hovorí, že o novele, ktorú predložili poslanci okolo Anny Záborskej, debatujú na klube. "Ja mám informáciu o rokovaní našich poslancov v rámci nášho klubu. O ďalších rokovaniach, ktoré vedie pani Cigániková, nemám informáciu," uviedol.

Cigániková v stredu tiež poznamenala, že žiaden pozmeňujúci návrh bez účasti interrupčnej tabletky by nemal zmysel. "Myslím si, že sa snaží na tom získať len svoje politické body, nemyslím si, že sa snaží úprimne hľadať nejaký kompromis," reagoval Šipoš. Poslankyňa za SaS v stredu vyhlásila, že pokiaľ dnešný právny rámec dovoľuje ženám podstúpiť interrupciu, mala by byť realizovaná metódami, ktoré sú najmodernejšie a najšetrnejšie k ženám, čo predstavuje aj tzv. potratová tabletka. Zaviesť by sa podľa nej dala najjednoduchšie cez úpravu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

OĽANO v novele okrem iného navrhuje zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chce potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Parlament by mal definitívne o návrhu Záborskej rozhodnúť na aktuálnej septembrovej schôdzi.