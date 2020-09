Krajský súd v Bratislave rozhodol: Youtuber Vasky je na slobode

"KS v Bratislave 31. augusta o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu (OS) Bratislava I rozhodol tak, že uznesenie OS Bratislava I zrušil v celom rozsahu," informoval hovorca KS Pavol Adamčiak. Súd preventívnu väzbu u obvineného nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a prepustil ho z väzby na slobodu.

Zároveň mu súd uložil viaceré primerané povinnosti a obmedzenia, ako povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu a povinnosť dostaviť sa k probačnému a mediačnému úradníkovi v lehotách ním určených, minimálne jedenkrát mesačne.

Odvolací súd obvinenému uložil zákaz uverejňovať prostredníctvom webu, televízie, prípadne akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku príspevky vo forme obrazových, zvukových a obrazovozvukových diel, ktoré sú výsledkom vlastnej tvorby obvinených, ako aj zdržať sa verbálnych prejavov adresovaných verejnosti.

Rudolfa V. zobral KS po prvý raz právoplatne do väzby koncom apríla tohto roka. Predtým sudca OS Bratislava I rozhodol o jeho väzbe z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Dôvodom vzatia do väzby bolo porušenie podmienok probačného a mediačného dohľadu obvineným pri existencii väzobného dôvodu takzvanej preventívnej väzby.

Rudolf Vasky sa postavil pred sudcu po tom, ako ho zadržala 1. apríla Národná kriminálna agentúra pre nerešpektovanie rozhodnutia súdu, ktorý mu zakázal uverejňovať príspevky vo forme obrazových, zvukových a obrazovozvukových diel či sa na ich tvorbe akýmkoľvek spôsobom podieľať.

Zákaz prišiel ako náhrada väzobného stíhania pre obvinenie z výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách. Pôvodne bol Rudolf Vasky stíhaný väzobne aj so svojím spoluobvineným Martinom D. od konca minulého roka. V januári ich však prepustil KS v Bratislave so zákazom publikovania. Od svojho prepustenia Rudolf Vasky naďalej zverejňoval videá, od čoho sa Martin D. dištancoval.