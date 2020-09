Prezidentka si uctila obete holokaustu, odkaz minulosti je podľa nej stále živý

BRATISLAVA - Každý deň by sme mali byť bdelí, pozorní a uvedomovať si veľmi skoro, čo znamenajú vyjadrenia a úvahy, ktoré popierajú holokaust alebo hovoria o siahaní na práva jednotlivcov alebo skupín. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v stredu pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Pamätný deň si pripomenula pietnou spomienkou na židovskom cintoríne v Bratislave, kde položila tiež kamienky na hrob Alfréda Wetzlera.

Historické udalosti nás podľa hlavy štátu upozorňujú aj na to, že antisemitizmus alebo popieranie práv istých skupín obyvateľstva nepríde zo dňa na deň. "Je to postupný pomalý proces propagandy, šírenia dezinformácií, a na to musíme byť veľmi bdelí. Čelíme tomu aj dnes a o to väčšie nároky musíme mať na výchovu, vzdelávanie, ale aj na uvedomovanie si faktov medzi nami dospelými. Je to memento minulosti, ktoré je stále živé," skonštatovala prezidentka.

Prijatie Židovských kódexov označila prezidentka za "obrovskú ranu v našej histórii". Poukázala pritom na desaťtisíce židov, ktorí boli zo Slovenska transportovaní do koncentračných táborov. Z hľadiska tolerancie sa podľa nej majú Slováci stále čo učiť.

"Holokaust ako taký si nepripomíname len tento deň, žiaľ, je súčasťou našej identity. Sme veľmi poctení, že pani prezidentka prišla a prejavila úctu obetiam, ktoré zahynuli preto, lebo sa narodili na Slovensku ako Židia," uviedol predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava Tomáš Stern. Podotkol, že napríklad na sociálnych sieťach aj dnes vníma vyjadrenia, ktoré sa hrozivo podobajú vetám, ktoré sa objavovali v čase druhej svetovej vojny v dobovej tlači.

V stredu 9. septembra uplynulo 79 rokov, odkedy vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 1945) vydala nariadenie č. 198/1941 o právnom postavení Židov - takzvaný Židovský kódex. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, keď si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.