Časť prístupovej cesty do obce Čavoj sa odtrhla: Samospráva odkazuje, že situáciu rieši

ČAVOJ - V Čavoji v okrese Prievidza sa v pondelok skoro ráno odtrhla časť cesty tretej triedy a zosunula sa do dvora rodinného domu. Udalosť si nevyžiadala žiadne zranenia. Komunikácia je jedinou prístupovou cestou do obce, situáciu rieši obecná samospráva s kompetentnými orgánmi. Potvrdila to starostka Anna Gulášová.