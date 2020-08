Klimatickým aktivistom došla trpezlivosť: Obsadili uhoľné elektrárne v Berlíne a Mannheime

BERLÍN - Nemeckí klimatickí aktivisti prenikli v sobotu skoro ráno do areálov dvoch uhoľných elektrární v Berlíne a Mannheime. Svojou akciou chcú vytvoriť tlak na vládu, aby urýchlila proces ukončenia výroby elektrickej energie v týchto elektrárňach, uviedla agentúra DPA.

Niekoľko aktivistov zo skupiny Priama akcia Berlín vyliezlo na vyvýšené miesta v elektrárni v berlínskej štvrti Moabit a rozvinuli transparent s nápisom "Každý, kto si po nás príde, je za uhlie!". Aktivisti okrem iného požadujú "koniec fosílneho kapitalizmu". V tepelnej elektrárni Moabit postavenej v roku 1900 sa spaľuje čierne uhlie a od roku 2013 aj biomasa. Jej prevádzkovateľom je švédska energetická spoločnosť Vattenfall.

Policajný hovorca informoval, že do objektu elektrárne vniklo okolo 20 ľudí. Podľa neho protest prebieha pokojne. Hovorca spoločnosti Vattenfall uviedol, že voči demonštrantom sa nebude zasahovať, pretože elektráreň pre údržbu momentálne nie je v prevádzke. Najmenej päť osôb sa podľa polície dostalo aj do areálu uhoľnej elektrárne v Mannheime, ktorú prevádzkujú nemecké koncerny RWE, EnBW a MVV a v roku 2015 tam uviedli do prevádzky deviaty blok.

Podarilo sa im vyliezť na strechu jednej budovy, v dôsledku čoho musel byť zastavený dopravný pás prepravujúci uhlie. Pri podobnej akcii v minulom roku preniklo do areálu tejto elektrárne okolo 100 ľudí, ktorí zablokovali prístupovú cestu a jeden dopravný pás. Nemecká vláda plánuje ukončiť výrobu elektriny v uhoľných elektrárňach najneskôr do roku 2038. Krajina je však naďalej silno závislá od uhlia, ktoré pokrýva asi tretinu výroby energie.